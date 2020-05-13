Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Fransız Parlamentosundan sosyal medyayı denetleyecek yasa geçti
İNTERNET

Fransız Parlamentosu'ndan sosyal medyayı denetleyecek yasa geçti

Fransız milletvekilleri bugün, sosyal medyada nefret söylemini yasaklamak için bir tasarıyı onayladılar. Fransız Parlamentosu'ndan geçen 'nefret söylemi' yasası koronavirüs günlerinde salgınla ilgili olmayan ilk tasarı olma özelliğine sahip. Yasa, 24 saat içerisinde nefret içeriğini kaldırmayan sosyal medya devlerine milyonlarca euroluk ceza öngörüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bundan böyle sosyal medya kullanıcılarından sosyal medya şirketleri sorumlu olacak.
Bundan böyle sosyal medya kullanıcılarından sosyal medya şirketleri sorumlu olacak.

Fransız Parlamentosu'nda bugün oylanan yasaya göre; sosyal medya platformları ve arama motorları 24 saat içinde saldırgan içeriğe sahip içerikleri kaldırmak zorunda.

  • Şirketler; nefret söylemi, şiddete teşvik, ırkçı söylem, dini hakaret bulunan içerikleri kaldırmazlarsa 25 milyon avroya kadar para cezası ödeyecekler.

Tasarı, daha önce alt meclis olan Ulusal Meclis'te kabul edilmişti. Sağ partiler yasayı desteklerken sosyalistler çoğunlukla çekimser oy kullandı.

Yasaya karşı görüşte olanlar ise, teklifin Google, Amazon, Facebook ve Apple'ı ifade özgürlüğünün bekçileri haline getireceğini söylüyor.

Reuters
Macron'un partisinin desteklediği yasa senatodan geçti.

Salgın sonrası mecliste onaylanan ilk yasa

Yasa, salgının Fransa'yı vurmasından bu yana Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinin çoğunluk olduğu Ulusal Meclis'te koronavirüs acil durumuyla bağlantısı olmayan ilk yasa oldu.

  • Yasa tasarısı parlamentoya bir yıl önce sunuldu.

O zamandan beri, ne tür içeriğin cezalandırılacağının daha net bir tanımını talep eden Avrupa Komisyonu da dahil olmak üzere eleştirilere ve yorumlara yanıt olarak birkaç kez değiştirildi.

  • Sosyal medya devleri ve Google ise hangi içeriğin yasayı ihlal ettiğini belirlemek ve daha sonra verilen zaman dilimi içinde geri çekmek için üzerlerine yerleştirilen yeni sorumluluktan kaynaklanabilecek para cezaları veya yasal savaşlar konusunda endişeli.

Macron: Sosyal medya demokrasiler için zehir
DÜNYA
Macron: Sosyal medya demokrasiler için zehir
Abone Ol Google News
Ülkeden kovuldular

Ülkeden kovuldular

​Dünya Sağlık Örgütü'ne büyük şok.
İBB protokolü fes edildi

İBB protokolü fes edildi

Selçuk Bayraktar: Yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık.
Fransada bir ilk

Fransa'da bir ilk

Kullanıcılardan sosyal medya şirketleri sorumlu olacak.
Harita güncellendi

Harita güncellendi

İlçe ilçe, semt semt koronavirüs yoğunluk haritası...
HIV gibi <br>kalıcı olabilir

HIV gibi
kalıcı olabilir

​DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması.
Öğrenciler için <br>açık olacak

Öğrenciler için
açık olacak

İçişleri Bakanlığından YKS genelgesi.

Kamu çalışanlarına bir gün izin

Kamu çalışanlarına bir gün izin

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafından onaylandı.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor

İlk kez oldu

İlk kez oldu

​Bakan Koca'nın açıkladığı veriler umutlandırdı.

Çin'de yeni panik

Çin'de yeni panik

Vaka artışı üzerine yeniden yasaklar getirildi.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Bir milyon TL'ye kadar ödülle aranan terörist yakalandı.
Bir gün bile <br>tabloyu değiştirir

Bir gün bile
tabloyu değiştirir

Bakan Koca, salgınla ilgili kritik uyarıyı yaptı.
Kadere bak

Kadere bak

​Yangından kurtarılan ailede koronavirüs çıktı.
Pes dedirten manzara

Pes dedirten manzara

​Çocuğunu elinden tutan, izin saatinde alışverişe koştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.