İnternette satış yaparken bu tuzağa düşmeyin

İstanbul'da internet üzerinden elektronik eşya satmak isteyen yüzlerce kişiyle alıcı gibi buluşma ayarlayıp paraları vermeden dolandırıp eşyalarını çaldıkları ileri sürülen 17 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 5 milyonluk vurgun yaptıkları belirlenen şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da polise başvuran çok sayıda kişi sanal ortamda elektronik eşyalarını satmaya çalışırken dolandırıldıklarını söyleyerek polise başvurdu. Polis tarafından yapılan çalışmada şüphelilerin ürünlerini satmak isteyenlerle müşteri gibi irtibata geçtikleri belirlendi. Daha sonra ürünü kendilerini getirmelerini isteyen şüphelilerin, "Şu an çok işim var. Sen ürünü çiçekçiye bırak parayı ilerdeki kuyumcudan sana verecekler" gibi bahanelerle mağdurları kandırdıkları öğrenildi. Şüphelilerin şüphe çekmemek için ürünleri bıraktırdıkları iş yerleri için "Babamım bu ürünü aldığından haberi yok. O yüzden hiç bir söylemeden ürünü bırakırsın" diye yalan söyledikleri belirlendi. Ürünü bırakan mağdurların parayı alamayınca geriye döndüklerinde bıraktıkları eşyalarında kısa süre içinde alındığını gördüklerinde polise başvurdukları belirlendi.

Benzer yöntemle dolandırıldığı iddia edilen kişilerin sayısının artması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan şüphelileri yakalamak için 12 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı

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103 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR

Şüphelilerin benzer yöntemlerde ikinci el ürün satan 103 kişiyi dolandırdıkları yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptıkları tesit edildi. Şüphelilerle ilgili şikayetlerin devam ettiği, mağdur sayısının artabileceği belirtildi. Şüphelilerin dolandırıcılık bürodaki işlemleri devam ediyor.

FOTOĞRAF 7 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gelen şikayetlerle ilgili e-ticaret sitelerine ilişkin çalışma yaptıklarını belirterek, \"Zincir marketler ilgili pek çok eleştiri bu online sitelerle alakalı da yapılıyor. Çok fazla ürün sattıkları, komisyon oranları gibi pek çok alanda eleştiri yapılıyor. Bakanlığa ulaşan pek çok şikayet söz konusu. Bunların hepsini değerlendirip bir düzenleme, çalışma yapmak istiyoruz.\" dedi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede alınan önlemlere işaret eden Muş, bu alanda yüzde 18 KDV uygulandığını ve son dönemde sahte fatura kesilmeye başlandığını gözlemlediklerini söyledi. Muş, bu konuyla ilgili faaliyetlerinin ciddi şekilde arttığını bildirirken \"Online satış alanını takip ediyoruz. Burası çok önemli, çok önemsediğimiz ve yakından izlediğimiz bir alan. Bu alanla alakalı bir çalışma içerisindeyiz. <br> Çünkü ticaretin kuralı olması gerektiğine inanıyoruz. Zincir marketler ilgili pek çok eleştiri bu online sitelerle alakalı da yapılıyor. Çok fazla ürün sattıkları, komisyon oranları gibi pek çok alanda eleştiri yapılıyor. Bakanlığa ulaşan pek çok şikayet söz konusu. Bunların hepsini değerlendirip bir düzenleme, çalışma yapmak istiyoruz. Eğer meclisten yetkiye ihtiyaç duyarsak meclisten talepte bulunacağız. Mecliste bize bu yetkiyi verirse düzenleme konusunda daha net adımlar atabiliriz.\" Muş, e-ticaretin kurallı olmasının önemli olduğunu, rekabetin olması ve yeni oyuncuların girmesine imkan tanıyacak bir ekosistemin oluşması için çaba sarf ettiklerini söyledi. İnternet alışverişinde yeni düzenleme İnternet alışverişinde yeni düzenleme E-ticaret sitelerine ilişkin bakanlığa ulaşan şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gelen şikayetlerle ilgili e-ticaret sitelerine ilişkin çalışma yaptıklarını belirterek yeni bir düzenleme yapılacağını duyurdu.

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