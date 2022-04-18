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Ekonomi İnternet alışverişindeki en önemli kriter yorum Yorumları okumadan alışveriş yapmıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İnternet alışverişindeki en önemli kriter yorum: Yorumları okumadan alışveriş yapmıyoruz

Günden güne artan online alışverişte müşterinin en önemli kriteri yorumlar. Rekabet Kurumu’nun raporuna göre tüketicilerin yüzde 70,5’i internetten sipariş vermeden önce alacakları ürünle ilgili yorumları okuyor. Ürün ve satıcı hakkında hiç yorum olmaması alışverişi olumsuz etkiliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İnternet alışverişindeki en önemli kriter yorum: Yorumları okumadan alışveriş yapmıyoruz
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İnternet alışverişlerinin tavan yaptığı bu dönemde tüketiciler, ürün yorumlarını okumadan satın alım yapmıyor. Bu konudaki bilinç de önemli bir seviyeye ulaştı. Rekabet Kurumu'nun raporuna göre, tüketicilerin yüzde 70,5’i internet alışverişi öncesinde ürün yorumlarını okuyor, ürün ve satıcı hakkında hiç yorum bulunmaması da alışverişi olumsuz etkiliyor.

E-TİCARETİN TERCİH SEBEBİ: UYGUN FİYAT

  • Rekabet Kurulu'nun, hazırladığı rapor kapsamında internetten alışveriş yapan tüketicilere yönelik de anket gerçekleştirildi. Söz konusu anket kapsamında 1860 tüketiciye ulaşıldı. Anket sonuçlarına göre tüketicilerin fiziki mağazalar yerine çevrim içi kanalları tercih etmesinin temelindeki en önemli motivasyon yüzde 60,7 ile “uygun fiyat” oldu. Bunu, yüzde 50,4 ile “zaman tasarrufu”, yüzde 45,6 ile “ürün çeşitliliği” izledi.

Tüketicilere çevrim içi alışveriş yapmalarını caydıran nedenler sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 26,8’i ürünü deneyerek/görerek/dokunarak alma isteğini, yüzde 22,7’si iade güçlüğünü, yüzde 20,3’ü kişisel verileri paylaşma konusunda duyulan endişeyi, yüzde 20,2’si ise satıcılara güvenmeme ve aldatılma endişesini ifade etti. Ürünü satın alma aşamasında hangi platformun tercih edildiği de sorulurken, tüketicilerin yüzde 76,6’sı “e-pazaryerleri”, yüzde 14,6’sı “marka/firma internet sitesi”, yüzde 8,8’i ise “sosyal medya” yanıtını verdi.

İlk sayfadaki ürünler alınıyor

  • Ürünle ilgili yapılan sorgulama neticesinde, arama sonuçlarında kaçıncı sayfaya kadar bakıldığı da araştırıldı. Tüketicilerin yüzde 28,4’ü sadece ilk ve ikinci sayfaya kadar baktığını aktardı. Ankette, tüketicilerin ürün sorgulaması yaparken en çok kullandıkları sıralama kriterleri de soruldu. Buna göre, tüketicilerin yüzde 39,6’sı “en düşük fiyat”, yüzde 19,9’u “en çok satılan/beğenilen” kriterine göre sıralama yaptıklarını belirtti.

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