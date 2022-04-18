İnternet alışverişindeki en önemli kriter yorum: Yorumları okumadan alışveriş yapmıyoruz

İnternet alışverişlerinin tavan yaptığı bu dönemde tüketiciler, ürün yorumlarını okumadan satın alım yapmıyor. Bu konudaki bilinç de önemli bir seviyeye ulaştı. Rekabet Kurumu'nun raporuna göre, tüketicilerin yüzde 70,5’i internet alışverişi öncesinde ürün yorumlarını okuyor, ürün ve satıcı hakkında hiç yorum bulunmaması da alışverişi olumsuz etkiliyor.

E-TİCARETİN TERCİH SEBEBİ: UYGUN FİYAT

Rekabet Kurulu'nun, hazırladığı rapor kapsamında internetten alışveriş yapan tüketicilere yönelik de anket gerçekleştirildi. Söz konusu anket kapsamında 1860 tüketiciye ulaşıldı. Anket sonuçlarına göre tüketicilerin fiziki mağazalar yerine çevrim içi kanalları tercih etmesinin temelindeki en önemli motivasyon yüzde 60,7 ile “uygun fiyat” oldu. Bunu, yüzde 50,4 ile “zaman tasarrufu”, yüzde 45,6 ile “ürün çeşitliliği” izledi.

Tüketicilere çevrim içi alışveriş yapmalarını caydıran nedenler sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 26,8’i ürünü deneyerek/görerek/dokunarak alma isteğini, yüzde 22,7’si iade güçlüğünü, yüzde 20,3’ü kişisel verileri paylaşma konusunda duyulan endişeyi, yüzde 20,2’si ise satıcılara güvenmeme ve aldatılma endişesini ifade etti. Ürünü satın alma aşamasında hangi platformun tercih edildiği de sorulurken, tüketicilerin yüzde 76,6’sı “e-pazaryerleri”, yüzde 14,6’sı “marka/firma internet sitesi”, yüzde 8,8’i ise “sosyal medya” yanıtını verdi.

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İlk sayfadaki ürünler alınıyor

Ürünle ilgili yapılan sorgulama neticesinde, arama sonuçlarında kaçıncı sayfaya kadar bakıldığı da araştırıldı. Tüketicilerin yüzde 28,4’ü sadece ilk ve ikinci sayfaya kadar baktığını aktardı. Ankette, tüketicilerin ürün sorgulaması yaparken en çok kullandıkları sıralama kriterleri de soruldu. Buna göre, tüketicilerin yüzde 39,6’sı “en düşük fiyat”, yüzde 19,9’u “en çok satılan/beğenilen” kriterine göre sıralama yaptıklarını belirtti.

EKONOMİ Türkiye, yeni normalde internetten alışverişi sevdi