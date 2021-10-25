İsveçli Jetson Aero'nun uçan otomobilleri gelecek gökyüzünde olacak

Elektrikli otomobillerden sonra otomotiv teknolojisindeki devrim, uçan arabalar olacak. Pek çok şirket, şimdiden kendi uçan otomobillerini geliştirebilmek için dev yatırımlar yapıyor.
- Bu şirketlerden biri olan İsveçli Jetson Aero, Jetson One adlı kişisel bir uçan otomobil geliştirdi ve 92 bin dolar karşılığında satışa sundu.
Şirketin kurucu ortağı Peter Ternstrom, "Misyonumuz uçuşu herkese açık hale getirmek. Jetson One, sahip olabileceğiniz ve uçabileceğiniz bir elektrikli otomobil. Herkesi pilot yapmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.
TESLİMATLAR SENEYE BAŞLIYOR
Jetson Aero, 92 bin dolardan satışa sunduğu uçan otomobilin, gelecek yıl alıcılara teslim edileceğini duyurdu.