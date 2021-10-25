Teknoloji İsveçli Jetson Aeronun uçan otomobilleri gelecek gökyüzünde olacak
OTOMOBİL

İsveçli Jetson Aero'nun uçan otomobilleri gelecek gökyüzünde olacak

İsveçli Jetson Aero, 92 bin dolardan satışa sunduğu uçan otomobilin, gelecek yıl alıcılara teslim edileceğini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
İsveçli Jetson Aeronun uçan otomobilleri gelecek gökyüzünde olacak
Jetson One.

Elektrikli otomobillerden sonra otomotiv teknolojisindeki devrim, uçan arabalar olacak. Pek çok şirket, şimdiden kendi uçan otomobillerini geliştirebilmek için dev yatırımlar yapıyor.

  • Bu şirketlerden biri olan İsveçli Jetson Aero, Jetson One adlı kişisel bir uçan otomobil geliştirdi ve 92 bin dolar karşılığında satışa sundu.

Şirketin kurucu ortağı Peter Ternstrom, "Misyonumuz uçuşu herkese açık hale getirmek. Jetson One, sahip olabileceğiniz ve uçabileceğiniz bir elektrikli otomobil. Herkesi pilot yapmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

TESLİMATLAR SENEYE BAŞLIYOR

Jetson Aero, 92 bin dolardan satışa sunduğu uçan otomobilin, gelecek yıl alıcılara teslim edileceğini duyurdu.

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