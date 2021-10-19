Teknoloji Toyota elektrikli otomobiller için 3,4 milyar dolarlık yatırım yapacak
OTOMOBİL

Toyota elektrikli otomobiller için 3,4 milyar dolarlık yatırım yapacak

Fosil yakıtlı araçlar yerine artık elektrikli modellere yönelen otomobil üreticileri, yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Bu noktada dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden biri olan Toyota da 2030'a kadar toplamda 3,4 milyar dolarlık yatırım yapılacağını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Toyota elektrikli otomobiller için 3,4 milyar dolarlık yatırım yapacak
Toyota elektrikli otomobil

Otomobil üreticileri artık fosil yakıtlı araçları bir kenara bırakarak elektrikli modellere ilişkin yatırımlarına devam ediyor. Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden biri olan Toyota için de durum aynı.

Japon şirket, son olarak ABD'deki yeni fabrikayla elektrikli otomobillere yönelik 1,29 milyar dolarlık yatırım yapacağını da duyurdu. Her ne kadar şu an için tesisin tam olarak nereye kurulacağı belli olmasa da bu yatırımla birlikte çok fazla istihdam sağlanacağı aşikar.

2025 yılına kadar tesiste üretime başlanacağı ve 2031 itibariyle de artık üretim kapasitesinde ciddi bir artış gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Yani ilk etapta planlanan bu. Ayrıca buna ek olarak farklı elektrikli üretim tesisleri de kurulacak ve ayrılan bütçe 3,4 milyar dolar seviyesinde.

Elektrikli otomobil bataryalarına olan yatırım her geçen gün artıyor. Toyota da bu noktada çok önemli bir adım atıyor.
Elektrikli otomobil bataryalarına olan yatırım her geçen gün artıyor. Toyota da bu noktada çok önemli bir adım atıyor.

2030'a kadar 2 milyon araç

Toyota, geçtiğimiz dönemlerde de aktardığı gibi 2030'a kadar dünya genelinde 2 milyon sıfır emisyonlu elektrikli araç satmayı planlıyor. Ayrıca şirket 4 yıl içinde toplamda 15 farklı elektrikli araca sahip olacaklarını da duyurdu.

Diğer otomobil üreticileri de benzer kararlar almaya devam ediyor.

Bakan Dönmez: 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngörüyoruz
EKONOMİ
Bakan Dönmez: 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngörüyoruz

TOGG Türkiye'de elektrikli otomobile ilgiyi artırdı
EKONOMİ
TOGG Türkiye'de elektrikli otomobile ilgiyi artırdı
İki duran top iki gol

İki duran top iki gol

​Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkıyor.
Eskişehirde zorlu mesai

Eskişehir'de zorlu mesai

En az 2 hafta durmadan yanıyor.
Türkiyeyi hedef alan ortak bildiriye Dışişlerinden sert tepki: Adresi halen kavrayamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'da konuştu.

Alıcısı hazır

Alıcısı hazır

Kilosu 300 liradan satılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.