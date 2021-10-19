Toyota elektrikli otomobiller için 3,4 milyar dolarlık yatırım yapacak

Otomobil üreticileri artık fosil yakıtlı araçları bir kenara bırakarak elektrikli modellere ilişkin yatırımlarına devam ediyor. Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden biri olan Toyota için de durum aynı.

Japon şirket, son olarak ABD'deki yeni fabrikayla elektrikli otomobillere yönelik 1,29 milyar dolarlık yatırım yapacağını da duyurdu. Her ne kadar şu an için tesisin tam olarak nereye kurulacağı belli olmasa da bu yatırımla birlikte çok fazla istihdam sağlanacağı aşikar.

2025 yılına kadar tesiste üretime başlanacağı ve 2031 itibariyle de artık üretim kapasitesinde ciddi bir artış gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Yani ilk etapta planlanan bu. Ayrıca buna ek olarak farklı elektrikli üretim tesisleri de kurulacak ve ayrılan bütçe 3,4 milyar dolar seviyesinde.

REKLAM

Elektrikli otomobil bataryalarına olan yatırım her geçen gün artıyor. Toyota da bu noktada çok önemli bir adım atıyor.

2030'a kadar 2 milyon araç

Toyota, geçtiğimiz dönemlerde de aktardığı gibi 2030'a kadar dünya genelinde 2 milyon sıfır emisyonlu elektrikli araç satmayı planlıyor. Ayrıca şirket 4 yıl içinde toplamda 15 farklı elektrikli araca sahip olacaklarını da duyurdu.

Diğer otomobil üreticileri de benzer kararlar almaya devam ediyor.

EKONOMİ Bakan Dönmez: 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngörüyoruz