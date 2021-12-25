James Webb Uzay Teleskobu uzaya fırlatıldı

ESA’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, James Webb Uzay Teleskobu ‘şimdiye kadar uzaya fırlatılan en büyük, en güçlü teleskop’ olacak.

Uluslararası iş birliğinin bir parçası olarak ESA, Ariane 5 fırlatma aracını kullanarak teleskobu fırlatma hizmetini sağlıyor. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ESA ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) arasındaki uluslararası bir ortaklık olan teleskobun, evrenle ilgili soruları yanıtlamak ve astronominin tüm alanlarında çığır açan keşifler yapmak için tasarlandığı ifade edildi.



NASA’dan paylaşılan bilgiler göre, teleskop adını NASA ikinci yöneticisi olan ve Apollo’ya öncülük etmesiyle tanınan James E. Webb’den alıyor.

REKLAM

30 gün sürecek

Fırlatmadan sonra teleskop Dünya’dan 1.5 milyon kilometre uzaklıkta olan ikinci Lagrange noktasına (L2) doğru 30 günlük yolculuğuna çıkmış olacak.

DÜNYA James Webb Uzay Teleskobu yola çıkıyor: Hubble'ın yerini alacak

Dünya dışı yaşamın peşinde

James Webb, gözlem süresinin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturacak olan iki temel bilimsel misyona sahip.

İlk olarak büyük patlamadan sadece birkaç yüz milyon yıl sonrasına bakılacak ve kozmik tarihin erken evreleri keşfedilecek.

İlk yıldızların ve galaksilerin nasıl oluştuğu ve zaman içinde nasıl geliştikleri gözlenecek.

İkinci büyük hedef, güneş sistemi dışındaki gezegenler anlamına gelen ötegezegenlerin keşfi.

Ayrıca, bu gezegenlerin atmosferlerini incelenecek yaşam potansiyeli de araştırılacak.

REKLAM

Fırlatılma neredeyse 15 yıl gecikti

Geliştirilme süreci 1996'da başlayan uzay teleskobunun 2007'de fırlatılması bekleniyordu.

Önce teknik sorunlar, daha sonra da salgın süreci nedeniyle fırlatma neredeyse 15 yıl gecikti.

NASA geçtiğimiz günlerde, James Webb Uzay Teleskobu'nun 24 Aralık'ta fırlatılacağını açıklamıştı.

Ancak teleskobun fırlatılacağı Guyana Uzay Merkezi bölgesinde yüksek irtifadaki rüzgarlar nedeniyle fırlatılışın 25 Aralık'a ertelendiği duyuruldu.