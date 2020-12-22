Teknoloji Lise öğrencisi uzaktan eğitimi hologram hale getiren bir sistem geliştirdi
BİLİM

Lise öğrencisi uzaktan eğitimi hologram hale getiren bir sistem geliştirdi

Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması’nda sona yaklaşıldı. Yenilikçi projeleri teşvik etmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmada, lise öğrencisi Arda Körükçü, 'Hologramic Contact' adını verdiği projesiyle finale kalmayı başardı.

Haber Merkezi İHA
Hologram eğitim
Hologram eğitim

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra öğretmen ve öğretim görevlilerinin 4 farklı kategoride mücadele ettiği yarışmada sona yaklaşıldı. Gökkuşağı Koleji öğrencisi Arda Körükçü, 'Hologramic Contact' adını verdiği projesiyle finale kalmayı başardı. Körükçü, projesiyle eğitime farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

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Uzaktan eğitimde daha kaliteli eğitim görselliği

Teknoloji ve inovasyonyarışmalarının gençlere sunduğu imkânlara vurgu yaparak, 'Hologramic Contact' projesi hakkında bilgi veren Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli konuyla alakalı şunları söyledi:

  • Proje, iletişim ve iletişimdeki görselliği artırarak okullarda, seminerlerde, konferanslarda ve uzaktan eğitimde daha kaliteli eğitim görselliği ve artırılmış sunum imkânı sağlamayı hedefliyor.

Öğretmenlerinin hologram görüntüsünden dersleri dinleyebilecekler

Uzaktan eğitim sürecinde online gerçekleştirilen eğitimlerin projeyle farklı bir boyut kazanacağına inandığını ifade eden Arda Körükçü, "Yazdığımız yazılım kullanılarak öğrenciler evlerinde basit hologram piramitleri yaparak dersi anlatan öğretmenlerinin hologram görüntüsünden dersleri dinleyebilecek." dedi.

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