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Teknoloji Dünya genelinde aktif internet kullanıcısı sayısı 5 milyara yaklaştı En çok kullanıcı ise Facebookta
İNTERNET

Dünyada kaç kişi internet kullanıyor?

Dünya genelinde aktif internet kullanıcısı sayısı 5 milyara yaklaştı: En çok kullanıcı ise Facebook'ta

Dünya genelinde aktif internet kullanıcı sayısı 4,66 milyara ulaştı. En çok kullanıcıya sahip uygulama ise 2.7 milyar ile Facebook oldu. Bunu 2 milyar kullanıcı ile YouTube ve aynı kullanıcı sayısına sahip mesajlaşma uygulaması Whatsapp izledi.

Haber Merkezi İHA
Sosyal medya uygulamaları arasında Twitter 353 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor.
Sosyal medya uygulamaları arasında Twitter 353 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Teknolojiyle birlikte internet her eve ve cebe giriyor. We Are Social verilerinden derlenen bilgilere göre Kasım ayında küresel internet kullanıcı sayısı 4,66 milyar oldu. Dünya çapında 4,14 milyar kişi ise sosyal medya kullanıyor.

İnternet kullanıcısı artıyor
TEKNOLOJİ
İnternet kullanıcısı artıyor

İnternet ile birlikte gelişen sosyal medya uygulamaları da kullanıcı sayılarını yükseltiyor. Bu uygulamalar içinde en yüksek kullanıcı ağına sahip olarak Facebook öne çıkıyor. Facebook’un kullanıcı sayısı 2.7 milyar oldu. Bunu 2 milyar kullanıcı ile YouTube ve aynı kullanıcı sayısına sahip mesajlaşma uygulaması Whatsapp izledi.

Düzenli internet kullanıcısı arttı
EKONOMİ
Düzenli internet kullanıcısı arttı

Bu uygulamaları 1,16 milyar kullanıcı sayısı ile Instagram takip ediyor. Kullanıcı sayısını hızla artıran TikTok ise 800 milyon kullanıcıya erişti. Bu uygulamalar arasında Twitter ise 353 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor.

İnternet kullanıcısı sayısı 2 milyara ulaştı
TEKNOLOJİ
İnternet kullanıcısı sayısı 2 milyara ulaştı
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