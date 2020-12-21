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Teknoloji Koronavirüs semptomları ortaya çıkmadan kullanıcıları uyaran akıllı yüzük geliştirdi
BİLİM

Koronavirüs semptomları ortaya çıkmadan kullanıcıları uyaran akıllı yüzük geliştirdi

Oura olarak isimlendirilen yeni nesil akıllı yüzük, semptomlar ortaya çıkmadan önce koronavirüs konusunda kullanıcıları uyarıyor. Bu da erken karantinaya girip koronavirüsü insanlara bulaştırma riskini minimuma düşürüyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Oura
Oura

Yeni bir araştırmaya göre kullanıcının sıcaklığını sürekli olarak izleyen akıllı bir yüzük, koronavirüsü dışa dönük semptomlar ortaya çıkmadan önce tespit edebilir. Yüzüğü takan kişilerden toplanan veriler, bir enfeksiyon şüphesi olmasa bile kullanıcının koronavirüs enfekte olduğunu zaman doğru şekilde tanımladı.

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California San Francisco ve San Diego Üniversitesi'nden araştırmacılar, akıllı yüzüğün daha sonra koronavirüs testi yaptıran katılımcıların dörtte üçünden fazlasında hafif semptomlar tespit ettiğini bildirdi.

Baş araştırmacı Ashley Mason konuyla alakalı şunları söyledi:

  • Amaç, COVID-19 enfekte olan kişilerin daha erken hazırlanıp izole edilebilmeleri, doktorlarını daha erken arayabilmeleri ve temas ettikleri kişileri daha hızlı bilgilendirmelerini sağlamak.

Finli girişim Oura, araştırma için toplamda 3400 akıllı yüzük bağışladı ve araştırmacılar, sonunda pozitif çıkan katılımcıların %50'sinden gelen sıcaklık verilerine odaklandı.

Yakın zaman Scientific Reports dergisinde yayınlanan rapor, dünya çapında bu yüzüğü kullanıp araştırmalara katılmak isteyenlerin sayısının 65.000'den fazla olduğunu gösteriyor. Koronavirüseyakalanan kişilerin büyük bölümü sonraki birkaç gün boyunca fiziksel olarak kendilerini iyi hissetmemeye başlıyor.

Bu süre zarfında öksürük ve ateşgibi belirti göstermemelerine rağmen bulaşıcılık devam ediyor. Ancak bu yüzük, bulaşıcılığın önüne geçmek için semptomlar ortaya çıkmadan önce kullanıcıları koronavirüsekarşı uyarabiliyor.

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