​Koronavirüse karşı ekstra koruma sağlayan kask üretildi.

Dünyagenelindeki birçok araştırmacımaskelerin koruma oranlarını tartışırken çok farklı tasarımlar ortaya çıkabiliyor. Vyzr Technologies'in kurucu ortağı Yezin Al-Qaysi tarafından geliştirilen ilginç ürün de bunlardan biri. Annals of Internal Medicine'de birkaç hafta önce yayınlanan araştırma, maskelerden daha fazla koruma sağlayan ürünlere yoğunlaşıyor.

Dahili bir hava temizleyici barındırıyor.

Nisan'dan bu yana çalışmaları devam eden bu kasktaki dahili hava temizleme filtresi güvenliği üst seviyeye çıkarıyor.

Geliştirilen yeni kask, tüm açılardan koruma sağlıyor ve yerleşik bir havatemizleyici sistemi barındırıyor. Tamamen kapsayıcı olarak tasarlanan ürünün aslında Nisan'dan bu yana prototip aşamasında. Ancak son gelinen aşamada gerçekten ortaya bitmiş bir ürün çıkmış durumda.

Kask şu anda 379 dolardan satışa çıkarılmış durumda.

Al-Qaysi, maske takarken rahat nefes alırsanız havanın burnunuzun ve çenenizin etrafındaki boşluklardan geçebileceğini belirtiyor. Yani aslında N95 maskelerde bile bu tip bir problemin yaşanabildiğini ifade ediyor. Aynı zamanda fiziksel etkilerin yanı sıra maske takarken düzgün iletişim kurulamadığını da ifade eden Qaysi, bu ürünle farklı bir çözüme odaklanıyor.

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BioVyzr'i benzersiz kılan şeylerden biri yalnızca kullanıcının soluduğu havayı temizlemesi değil değil aynı zamanda çevredeki savunmasız insanları korumak için de dışarı çıkan havayı filtrelemesi. Yaklaşık 2.5 kilogram ağırlığında olan kask göğse kadar uzanıyor ve dışarıdan hava akışını filtreleyerek üst düzey bir güvenlik sunuyor.

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