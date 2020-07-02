Mobilde yılın en iyi seyahat uygulaması seçildi



Online bilet satış sitesi obilet.com, web ve internet teknolojileri kullanılarak oluşturulan en başarılı projeleri seçen Altın Örümcek Ödülleri’nde “Mobil Uygulama & Hizmet” kategorisinde en iyi seyahat mobil uygulaması oldu. Site 2019 Altın Örümcek Ödülleri’nde de "Mobil Uygulama ve Alışveriş" kategorisinde seyahat sektörünün en iyi mobil uygulaması olmuştu.



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Yatırımlarla büyümeyi hedefliyor



obilet.com’un CEO’su Yiğit Gürocak;

''Uluslararası ödüller kazanmaya ve çalışmalarını yurt dışında da tanıtmaya devam eden obilet.com, bu bağlamda, 2017 yılında “Deloitte Teknoloji Fast 50” programında yüzde 1041 büyüme oranıyla Türkiye’nin en hızlı büyüyen turizm teknoloji şirketi oldu. Son olarak, 2019 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından düzenlenen araştırmaya göre ise Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer aldı'' dedi.

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Online alışverişe talep her sene artıyor



2020’nin bahar dönemine damga vuran salgın dolayısıyla her alanda internet alışverişinin konforuna alışan kullanıcıların bundan sonraki dönemde de seyahat ihtiyaçları için internet alışverişini tercih edeceğini öngören Gürocak, şu anda obilet.com’da 150’den fazla otobüs firması ve 1000’den fazla havayolu firmasının biletlerini kullanıcılarına sunduklarını vurguladı.

Gürocak sözlerine şu şekilde devam etti; “2019 yılında 10 milyondan fazla bilet satışı gerçekleştirmiştik. Seyahat kısıtlamalarının da kalkmasıyla 2020 yılında da hizmet verdiğimiz sektörün hızla canlanmasını ve geçen senenin bilet satış oranlarına ulaşmayı bekliyoruz.”

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