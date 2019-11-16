Türk girişimciye yurt dışında hibe

Yerli girişimiciye yabancı şirket satın alabilmeleri için kesenin ağzı açılacak. Satın almalarda hibe desteğinin güçlendirilmesi planlanırken böylece Türkiye’nin pazara ulaşımı kolaylaştırılacak.
KAMU-ÖZEL UYUMU
Sanayi politikasına önem veren Türkiye, 2020 yılında bu kapsamda yeni adımlar atacak. Sanayi politikasının kamu ve özel sektörün yakın işbirliği içerisinde etkin olarak takip edilip uygulanabileceği kurumsal yapılar oluşturulacak. Kamu uygulamalarında yerli üretimin geliştirilmesi öncelikli olarak değerlendirilecek. Özel sektör firmalarında büyüme ve kurumsallaşma geliştirilecek.
Bu kapsamda imalat sanayinde ölçek ekonomisine uygun bir üretim yapısı oluşturulacak. KOBİ'lerin büyümelerinin önündeki engeller kaldırılacak.
HİBE DESTEĞİ
Girişimcilerin teknoloji transferi ve pazara hızlı ulaşması için stratejik alanlarda uluslararası şirket satın alma hibe desteği mekanizması güçlendirilecek. Kalkınma ajansları destekleri yeniden yapılandırılacak.
TEKNOPARKLARA DANIŞMANLIK
- Ar-Ge merkezleri ile iş birlikleri geliştirilerek teknoparklara danışmanlık desteği sağlanacak. Teknoloji geliştirme bölgelerinde kapasite geliştirmeye yönelik yeni destek mekanizmaları oluşturulacak.