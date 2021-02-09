Teknoloji NASA 50 yıl sonra ay ağaçlarının haritasını yayınladı
BİLİM

NASA 50 yıl sonra 'ay ağaçları'nın haritasını yayınladı

NASA, farklı koşullarda nasıl değişeceklerini gözlemlemek amacıyla 1971'de Apollo14 ile uzaya 500 tohum gönderdi. Ay'ın etrafında 34 defa dolaşan tohumlar, ABD, Avrupa ve Güney Amerika'da ekildi. NASA, "Ay ağacı" olarak adlandırdığı bitkilerin haritasını Apollo 14'ün 50. yıldönümünde yayımladı.

Haber Merkezi Diğer
Uzay yolculuğundan sağlıklı dönen fideler ABD’de (genellikle 1976'da ülkenin 200’üncü yıl dönümünün bir parçası olarak) ve tüm dünyada dikildi. Ancak, ağaçlar bir süre sonra unutuldu.
Uzay yolculuğundan sağlıklı dönen fideler ABD’de (genellikle 1976'da ülkenin 200’üncü yıl dönümünün bir parçası olarak) ve tüm dünyada dikildi. Ancak, ağaçlar bir süre sonra unutuldu.

Apollo 14 göreviyle 1971 yılında uzaya gönderilen ve 34 defa Ay’ın etrafında dolaşan 500 tohum daha sonra ABD, Avrupa ve Güney Amerika gibi dünyanın farklı noktalarına dikildi. NASA tarafından 50’inci yıldönümünde 83 Ay ağacının yerlerini gösteren bir harita paylaşıldı.

Ağaçlar ise kızılçam, Douglas köknarları, çınarlardam loblolly çamları türleriyle çeşitlilik gösteriyor. Ancak, ağaçların üçte biri 1970'lerde dikildiğinden bu yana öldü.

“Ay ağaçları” Apollo 14 görevinin bir parçası olarak ortaya çıktı. Göreve katılan Alan Shepard ve Edgar Mitchell ayda yürürken, Stuart Roosa komuta modülünde tohumlarla birlikte yörüngede 34 kez döndü.

Uzaya gönderilecek olan tohumlar Roosa'nın kitine yerleştirildi, ancak mürettebat dünyaya döndükten sonra teneke kutu patlayarak açıldı ve pek çok tohum kullanılamaz hale geldi.

Ardından NASA tohumları, filizleninceye kadar takip etmesi için ABD Orman Hizmetleri'nin bakımına verdi, ancak bazıları görevden yıllar sonra ekilmedi.

Uzay yolculuğundan sağlıklı dönen fideler ABD’de (genellikle 1976'da ülkenin 200’üncü yıl dönümünün bir parçası olarak) ve tüm dünyada dikildi. Ancak, ağaçlar bir süre sonra unutuldu.

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