Teknoloji NASA gök taşında su buldu
BİLİM

NASA gök taşında su buldu

NASA uzay aracı OSIRIS-REx, Bennu gök taşında kil tabakaları arasına sıkışmış su molekülleri keşfetti. 2 yıl süren yolculuğun ardından Apollo Kuşağı'ndaki asteroide ulaşan uzay aracının karbon oluşumlu gök taşından örnekler toplayacağı belirtildi.

AA
OSIRIS-REx adındaki uzay aracı, Eylül 2023'te Dünya'ya dönecek.
OSIRIS-REx adındaki uzay aracı, Eylül 2023'te Dünya'ya dönecek.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) uzay aracı OSIRIS-REx, gök taşı Bennu'da su kalıntıları tespit etti.

NASA'dan yapılan açıklamada, OSIRIS-REx'in 500 metre çapındaki asteroidin kil tabakaları arasına sıkışmış su molekülleri bulduğu bildirildi.

"Hidroksil" adı verilen, oksijen ve hidrojen atomlarının birbirine bağlı bulunduğu moleküllerin, asteroidin koptuğu gök cisminin gövdesinde bir zamanlar su bulunduğunun işareti olduğu belirtildi.

2 yıl süren yolculuk sonunda Bennu'ya ulaşılmıştı

OSIRIS-REx, 2 yıl süren yolculuğun ardından Apollo Kuşağı'ndaki asteroide ulaşmıştı.

Bennu'ya ulaşmak için 2 milyar kilometrelik mesafe kateden OSIRIS-REx'in karbon oluşumlu gök taşından örnekler toplayacak.

NASA'nın uzay aracının toplayacağı örneklerin, Güneş Sistemi'nin oluşumuna ilişkin yeni bulgulara ufuk açması bekleniyor.

OSIRIS-REx, Eylül 2023'te Dünya'ya dönecek.

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