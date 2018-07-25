Teknoloji Mars yüzeyinde su gölü bulundu
BİLİM

Mars yüzeyinde su gölü bulundu

Mars yüzeyinde su gölü bulundu

Mars'ta radar ölçümleri yapan bilim adamları, buz örtüsü altında 20 metre genişliğinde kalıcı bir su kütlesinin varlığını belirledi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Bilim adamları Mars'ın yüzeyinde dev bir su gölü buldu.

İtalya'daki Bologna Ulusal Astrofizik Enstitüsünden gökbilimciler, Mars Express uydusuyla yaptıkları gözlemlerde Kızıl Gezegen'in güney kutup dairesinin güneyinde buz örtüsü altına gizlenmiş bir su gölü olduğunu keşfetti.

Araştırmacılar Mayıs 2012 ile Aralık 2015 arasında radarla yaptıkları ölçümlerde gezegen yüzeyinin 1,5 kilometre altında, 20 kilometreye yayılan su kütlesinin varlığını tespit etti.

Kızıl Gezegen'de daha önce de donmuş halde veya mevsimsel su varlığına rastlanmıştı, ancak yeni keşfin gezegen üzerinde ilk kez kalıcı su varlığına işaret ettiği belirtildi.

Gölün, aşırı soğuk ve tuzlu olmasına rağmen, dünyada benzer koşullarda mikropların yaşadığı örneklere rastlandığından, canlı yaşamı için uygun ortam sağlayabileceği düşünülüyor.

Araştırmanın sonuçları "Science" dergisinde yayımlandı.

Mars’a ilk ayak basacak insan belli oldu
TEKNOLOJİ
Mars’a ilk ayak basacak insan belli oldu

Fitch'ten Türkiye tahmini

Fitch'ten Türkiye tahmini

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı ekonomiye katkı sunabilir.
Bedelli askerlik Meclis'te

Bedelli askerlik Meclis'te

​TBMM Genel Kurulu'nda bedelli askerlik görüşmeleri başladı.
Kaybeden olmadı

Kaybeden olmadı

Borsa İstanbul'da hiçbir sektör endeksi kaybettirmedi.
İstanbul'u sağanak vurdu

İstanbul'u sağanak vurdu

Sağanak nedeniyle bazı metro ve tramvay seferleri durduruldu.
Terörle mücadelede yeni dönem

Terörle mücadelede yeni dönem

Kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.
Brunson'a ev hapsi

Brunson'a ev hapsi

​ABD'li rahip Andrew Brunson'a adli kontrol şartı.
İhbar yağdı

İhbar yağdı

İki yıldan beş yıla kadar hapis cezası var.
ABD'li rahip uçurdu

ABD'li rahip uçurdu

​Ev hapsi kararıyla 14 yılın en hızlı yükselişi yaşandı.

Şerhler kalktı

Şerhler kalktı

155 bin kişinin pasaport şerhi kaldırıldı.
16 yıllıkdavayı kaybetti

16 yıllıkdavayı kaybetti

​83 yıldır kullanılan şekil mahkemeye taşınmıştı.
Emsal karar

Emsal karar

Kaza halinde kasko şirketi ödeme yapmayacak.
'Hem komşuhem ortak'

'Hem komşuhem ortak'

Başkan Erdoğan'dan, İran'la ilgili açıklama.
CHP'dekurultay krizi

CHP'dekurultay krizi

​Kılıçdaroğlu, toplanan imzalarla ilgili konuştu.
Hayatını kaybetti

Hayatını kaybetti

Akciğer kanserine yakalandığı açıklanmıştı.
Yönünü değiştirtmiş

Yönünü değiştirtmiş

​Adil Öksüz'ün otelde yaptığı dikkati çekti.
Üretimi durma noktasında

Üretimi durma noktasında

Stokçular yüzünden ​fiyatı bir yılda yüzde 76 arttı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.