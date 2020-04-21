Orta Asya ülkelerinden farklı uzaktan eğitim metodları

Uzaktan eğitime 1 Nisan'da başlayan Özbekistan'da 6,1 milyon öğrenci için dersler 4 televizyon kanalı üzerinden veriliyor. Öğretmenler, internet ve mesajlaşma servisleri üzerinden öğrencilerin ders çalışmalarını kontrol ediyor.

Kreşe giden çocuklar için de televizyon kanallarından okul öncesi hazırlık dersleri yayınlanırken, üniversiteler video konferans yöntemiyle eğitimi sürdürüyor.

Taşkent’teki bir üniversitenin öğretim görevlisi Rüstem Alimov, Kovid-19 nedeniyle ilan edilen karantinanın sanal eğitimi zorunlu kıldığını vurgulayarak "Bu sistemin geleceğe bir adım daha yakınlaştırmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum." dedi.

Karantinanın 10 Mayıs’a kadar uzatıldığı Özbekistan’da okul ve üniversitelerin açılış tarihi belli değil.

AA Kırgızistan'da 200 öğretmen stüdyoda kamera karşısına geçti.

Kırgızistan'da öğretmenler ders çekimi için kamera karşısında

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için 8 Nisan'da uzaktan eğitimi başlattı.

Müfredat anlatımı için görevlendirilen 200 öğretmen, stüdyolarda çekimler için kamera karşısına geçti. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için dersler, televizyon ile Youtube, Zoom ve Mega24 uygulam

aları üzerinden veriliyor. Veli ve öğrenciler geri bildirimleri için, Zoom, Google Classroom, Telegram, WhatsApp gibi uygulamaları kullanıyor.

Öğrencilere 400'den fazla Kırgızca, Rusça, Özbekçe ve Tacikçe ders kitapları içeren elektronik kütüphanelere, binlerce ders videolarına serbest erişim sağlandı.

Televizyonu olmayan ailelere, yerel yönetim ve sponsorlar tarafından televizyon temin ediliyor. Çocuk Polis Müfettişleri, çocukların eğitim sürecinde oluşan sorunları yakından takip ediyor.

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