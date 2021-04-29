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Teknoloji Samsung üç cihaz için daha Android 11 güncellemesi yayınlıyor
İNTERNET

Samsung üç cihaz için daha Android 11 güncellemesi yayınlıyor

Android tarafında güncelleme trafiğini sıkılaştıran Samsung; Galaxy A41, Galaxy Tab A7 ve Galaxy M01 için de yeni sürümlerin dağıtımına başlıyor. Böylece Android 11 ile birlikte kullanıcı arayüzü de güncel sürüme yükseliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung üç cihaz için daha Android 11 güncellemesi yayınlıyor
Samsung

Samsung, uzunca bir süredir eski akıllı telefonları güncelleme konusunda çeşitli planlamalar yapıyor. Hatta birkaç ay önce Galaxy S10e ve Galaxy S10 Plus için Android 11 güncellemeleri dağıtıma sunulmuştu. Hemen ardından Galaxy S10 için de mobil işletim sisteminin yeni sürümü hayata geçirildi. Tabii bununla birlikte Samsung'un OneUI arayüzü de en güncel sürüme yükseliyor. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamalar, güvenlik tarafında artık çok daha sıkı bir planlama sunulduğunu gösteriyor.

Samsung
Samsung

Bugün gelinen noktada ise Samsung tarafında Android 11 üç yeni modelle birlikte daha geniş bir kitleye ulaşıyor. En yeni sürüme yükseltme yapılacak modeller arasında Galaxy A41, Galaxy Tab A7 ve Galaxy M01 yer alıyor.

Galaxy A41 için sunulan Android 11 sürümü, güvenlik tarafında Nisan 2021'de yayınlanan en güncel versiyonu barındırıyor. Bununla birlikte One UI 3.1 kullanıcı arayüzünü de eklemek gerekiyor. Öte yandan Galaxy Tab A7 için de benzer durum geçerli. Zira Android 11 ile birlikte arayüz One UI 3.1'e yükseliyor. Son olarak Galaxy M01 için hazırlanan 1.4 GB boyutundaki güncelleme ise One UI 3.1 Core arayüzüyle geliyor.

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