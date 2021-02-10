Samsung Galaxy S10 için beklenen güncelleme yayınlandı

Samsung, geçtiğimiz hafta itibariyle Galaxy S10 ailesindeki Galaxy S10e ve Galaxy S10 Plus modelleri için Android 11 ile birlikte OneUI 3 arayüzünü yayınlamıştı. Ancak bu tarihte Galaxy S10 için aynı güncelleme sunulmamıştı.

Bugün gelinen noktada ise Galaxy S10 kullanıcılarının da beklediği güncelleme yayınlandı. Yani artık Galaxy S10 sahipleri güncellemeleri kontrol ederek Android 11'i ya da OneUI 3 arayüzünü indirip yükleyebilirler.

Android 11'in yakında çok daha fazla Samsung modeli için yayınlanması bekleniyor.

Android 11 hangi modellere geliyor?

Bununla birlikte yakında aynı güncellemelerin farklı modellere de gelmesi bekleniyor. Şöyle ki:

- Samsung Galaxy Note 10 Lite

- Samsung Galaxy M51

- Samsung Galaxy M21

- Samsung Galaxy Xcover Pro

- Samsung Galaxy M30s

- Samsung Galaxy M31S

- Samsung Galaxy M3