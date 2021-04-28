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Teknoloji Samsungun yeni üst seviye akıllı telefonları tansiyon ölçebilir
MOBİL

Samsung'un yeni üst seviye akıllı telefonları tansiyon ölçebilir

Samsung, patentini yeni aldığı teknolojiyle birlikte önümüzdeki dönemlerde katlanabilir modellere tansiyon ölçümü özelliğini ekleyebilir. Özel bir sensör sayesinde bu işlem hızlıca gerçekleştirilecek gibi görünüyor. Her ne kadar iddialar bu özelliğin ilk kez Galaxy Z Fold 3'te kullanılacağı yönünde olsa da ürünün duyurulacağı tarih ise belli değil.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsungun yeni üst seviye akıllı telefonları tansiyon ölçebilir
Samsung'un yeni patenti, katlanabilir telefon üzerinden tansiyon ölçümüyle birlikte sağlık takibi yapılabileceğini gösteriyor.

Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonlar için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu noktada son olarak üzerinde çalışılan Galaxy Z Fold 3 modeliyle alakalı patent görselleri ortaya çıktı. Mobil sızıntılarıyla bilinen LetsGoDigital tarafından yayınlanan fotoğraf, yeni modelin tansiyon ölçümü yapabileceğini gösteriyor.

Samsung'un yeni patenti, katlanabilir telefon üzerinden tansiyon ölçümüyle birlikte sağlık takibi yapılabileceğini gösteriyor.
Samsung'un yeni patenti, katlanabilir telefon üzerinden tansiyon ölçümüyle birlikte sağlık takibi yapılabileceğini gösteriyor.

Her ne kadar şirketin bu konuda uzunca bir süredir çalıştığı bilinse de patent aşamasının ardından yeni modelin ne zaman tanıtılacağı belli değil. Görselden yola çıkarak yeni telefonda 1-2 numaralı noktalara parmağın yerleştirilmesi ve ardından üst ekranın da parmağın üzerine kapatılıp baskı uygulanması gerekiyor. Böylece ölçümün doğru şekilde gerçekleşeceği belirtiliyor.

Samsung'un ekran altına yerleştirdiği sensör kan akışıyla birlikte tansiyonu ölçüyor. Ayrıca ek olarak bu sensör sayesinde daha farklı sağlık bilgilerinin de elde edilmesi söz konusu.

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