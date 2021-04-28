Samsung'un yeni üst seviye akıllı telefonları tansiyon ölçebilir

Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonlar için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu noktada son olarak üzerinde çalışılan Galaxy Z Fold 3 modeliyle alakalı patent görselleri ortaya çıktı. Mobil sızıntılarıyla bilinen LetsGoDigital tarafından yayınlanan fotoğraf, yeni modelin tansiyon ölçümü yapabileceğini gösteriyor.

Samsung'un yeni patenti, katlanabilir telefon üzerinden tansiyon ölçümüyle birlikte sağlık takibi yapılabileceğini gösteriyor.

Her ne kadar şirketin bu konuda uzunca bir süredir çalıştığı bilinse de patent aşamasının ardından yeni modelin ne zaman tanıtılacağı belli değil. Görselden yola çıkarak yeni telefonda 1-2 numaralı noktalara parmağın yerleştirilmesi ve ardından üst ekranın da parmağın üzerine kapatılıp baskı uygulanması gerekiyor. Böylece ölçümün doğru şekilde gerçekleşeceği belirtiliyor.

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Samsung'un ekran altına yerleştirdiği sensör kan akışıyla birlikte tansiyonu ölçüyor. Ayrıca ek olarak bu sensör sayesinde daha farklı sağlık bilgilerinin de elde edilmesi söz konusu.

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