Selçuk Bayraktar’dan, 12 yaşındaki Kerem’e tam not: Çok ilginç ve değişik bir proje, seni ziyaret edeceğim

Gaziantep’te başlayan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Bağcılar Belediyesi’ni Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinden 12 yaşındaki Kerem Gelir temsil ediyor.

Sağlık kategorisinde “Paniğini Maskele” isimli projesini tanıtan Gelir, büyük ilgi görüyor. Festivalin bugünkü ayağında Gelir, projesini Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a anlattı. Heyecanlı Kerem’in anlattıklarını dinleyen Bayraktar, “Anlattıkların çok güzel. Çok ilginç ve değişik bir proje. Seni ziyaret edeceğim” dedi.

FOTOĞRAF 21 Bakan Mustafa Varank, Gaziantep Kalesi önünde düzenlenen törende, milli teknoloji hamlesinin adeta markası haline gelen festivalin, her aşamasında emeği geçen T3 Vakfı başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti. Ekipteki herkesin insan üstü bir çaba ortaya koyduğunu, gece gündüz demeden sadece bu işe odaklandığını anlatan Varank, Tabi gönül isterdi ki keşke ilk iki Teknofest'te kırdığımız ziyaretçi rekorlarını, bu sene Gaziantep'te daha da yukarılara çekebilseydik. Salgın müsaade etmedi ama ben şundan eminim bu sene fiziken kıramadığımız ziyaretçi rekorunu, televizyonlar ve sosyal medya yayınları sayesinde dijital olarak kıracağız diye konuştu. Bakan Varank, şöyle devam etti: TEKNOFEST'e olan ilgi her sene katlanarak artıyor. Festivalin ilk yılında, 4 bin 333 takım yarıştı, 550 bin ziyaretçi bizleri yalnız bırakmadı.İkinci senemizde yarışan takım sayısı 17 bin 773'e çıktı.Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin yanı sıra sınırlarımızı da aştık, 122 ülkeden de yarışmacıya ülkemizde ev sahipliği yaptık.Geçen sene 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle, kendi alanında dünyanın bir numaralı festivali olduk.Biliyorsunuz ilk 2 sene İstanbul'daydık, üçüncü senemizde Anadolu'ya çıkarma yapalım dedik ve işte Gaziantep'teyiz.Bu sene Teknofest'e 100 binden fazla yarışmacı başvurdu, bu hakikaten muazzam bir rakam. Bakan Varank, salgının, teknolojiye gönül verenleri, gençleri durduramadığını ifade ederek, şöyle devam etti: Teknoloji üreten Türkiye hedefiyle çıktığımız bu yolda, yıldan yıla yüz binlerce genç bize katılmaya devam ediyor.Hepsi sadece tek bir amaca, çığır açıcı teknolojileri geliştirmeye odaklanmış durumda. Ben açıkçası, bir ülkenin geleceği için bundan daha kıymetli bir şeyin olmadığını düşünüyorum.Bugün işte o yerinde duramayan, ayakları yere basmayan gençlerimizin çoğu aramızda. Ellerindeki imkanları zorlayarak, gençlerimiz önce takımlarını oluşturdular.Sonra fikir jimnastiği yaptılar, Ar-Ge ve inovasyon yol haritalarını çıkartıp, projeye döktüler.Atölyelerinde sabahlayıp, elektrikli otomobillerden roketlere, otonom araçlardan insansız su altı araçlarına varıncaya dek birbirinden iddialı, özgün işlere imza attılar.Ürünlerini test ettiler, yarıştırdılar.Kimileri test aşamasında, kimileri de yarışmalarda geride kaldılar ama inanın bizim için bunun hiçbir önemi yok.Bizim için başarı; sizlerin cesaretle, azimle ve inançla buradaki yarışmalara başvurmanız, kendi sınırlarınızı zorlamanız. Sizler TEKNOFEST'in gerçek kahramanlarısınız. Dereceye girmek elbette çok güzel, çok gurur verici ama dereceye giremeyenler de hiç üzülmesinler. TEKNOFEST, toplumu dönüştürme gücüne sahip olan bir etkinlik. Şimdi ektiğimiz tohumların etkilerini orta ve uzun vadede hep birlikte göreceğiz. Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençlerimiz, yarın bu ülkenin en modern füzelerinin, uçaklarının ve akıllı şehirlerinin mimarları olacak. Varank, festivalde yarışmalara katılan gençlerin gelişimini festivalin haricinde de takip ettiklerini, dereceye girenlere staj imkanı sunduklarını, uluslararası platformlarda Türkiye'yi temsil etmeye yönlendirdiklerini, paydaş kurumlarla gençlerin kariyer haritalarını çizdiklerini anlattı. Bakan Varank, Aslında biz bu etkinlik sayesinde gençlerin potansiyelini keşfediyor, onların hayallerine yol arkadaşı oluyoruz. On binlerce gencimizin teknoloji geliştirmesi, Ar-Ge takımlarında yer alması, şirketler kurması ve dünya pazarlarına açılmasını teşvik etmeye elbette devam edeceğiz.Her zaman söylediğim gibi en kıymetli yatırım, insana yapılan yatırımdır.Eğer biz bu etkinlik sayesinde, bir kişinin bile hayallerini gerçeğe dönüştürebiliyor, ona ilham verebiliyorsak inanın bizden mutlusu yok diye konuştu. Teknoparklarda, üniversitelerde, kuluçka merkezlerinde kurulan gencecik firmaların küresel boyutlara ulaşıp adlarından söz ettirmesini istediklerini, buradan hareketle 2023 Sanayi veTeknoloji Stratejisinde kendilerine somut hedefler koyduklarını belirten Bakan Varank, Bakanlığımızın tüm politikalarını Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla şekillendirip hayata geçiriyoruz. Geleceğin kritik teknolojilerini geliştirmek, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürünler çıkartmak için çalışıyoruz ancak bu şekilde ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı kazanabiliriz. Bizim iddialı, ama bir o kadar da gerçekçi hayallerimiz var. Tüm dünyanın peşinden koştuğu yenilikçi ve vazgeçilmez ürünler geliştirmeyi ve bunların üzerinde 'Türkiye'de üretilmiştir' damgasını görmek istiyoruz ifadelerini kullandı. Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bilim Merkezleri, Bilim Fuarları, TÜBİTAK ve KOSGEB destekleriyle gençlerin hayallerine dokunduklarını kaydeden Varank, TÜBİTAK kanalıyla son iki senede 16 binin üzerinde gencimize, 313 milyon liralık burs ve destek verdik.Sanayi Doktora Programı ve Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı gibi vizyoner projeleri hayata geçirdik.Son 2 senede 15 milyon vatandaşımız TÜBİTAK popüler bilim yayınlarından faydalandı. Bundan sonraki dönemde de hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz dedi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise TEKNOFEST'in Anadolu kenti olan Gaziantep'te yapılmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. TEKNOFEST için yola çıktıklarında bir hayalinin olduğunu belirten Bayraktar, Dünyada en ileri teknolojileri geliştiren bir Türkiye'nin hayalini kuruyorduk. Bugün bu hayali tüm genç kardeşlerimizle milyonlarla paylaşıyoruz dedi. Festivalin koronavirüs nedeniyle ziyarete kapalı olduğunu hatırlatan Bayraktar, festivalde tüm önlemlerin alındığını ifade etti. Pandemiye rağmen rekor başvuru olduğunu dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu: Bu yıl pandemiye rağmen rekor seviyede başvuru aldık adeta dünyayı buraya getirdik diyebilirim. 7 binden fazla takım toplamda 100 bin genç bulunuyor. Bunlar yarışmalara başladı. Genç kardeşlerim 1 yıldır bu yarışmalara hazırlandı ve eğer yarışmalar yapılmasaydı emekleri, hayalleri, zayi olacaktı ve motivasyonları düşecekti. Onların heyecanı sönmesin projelerine dört elle sarılıp devam etsinler diye TEKNOFEST'e sadece yarışmalarla devam ediyoruz. TEKNOFEST'in geleceği inşa eden gençlerin yer aldığı platform olduğunu vurgulayan Bayraktar, TEKNOFEST zorluklardan yılmayan, yenilikten kaçmayan araştırıp geliştirmekten yorulmayan gençlerin yeridir. Hürkuş gibi birçok ismin yaşadığı yeniden doğuşun ismidir dedi. Gaziantep Valisi Davut Gül ise TEKNOFEST'in kentte gerçekleştirilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, TEKNOFEST, kentimize her anlamda değer katacaktır. Dünyanın dört yanından gençlerin gelip bu tarihi ve kültürel şehrin dokusuyla birleşip burada teknoloji hamlesi yapması hem ülkemiz hem de bizim için inanılmaz büyük gurur diye konuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Türkiye'nin en kadim şehri gazi şehirde ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için çok heyecanlı ve gururlu olduklarını söyledi. Konuşmaların ardından gençler Gaziantep Kalesi'ne Türk bayrağı astı. Ardından Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Solo Türk Gaziantep semalarında gösteri uçuşu yaptı. Daha sonra üzerinde TEKNOFEST ve Türkiye Teknoloji Takımı yazılı dev balon gökyüzüne bırakıldı. Son derece renkli görüntülere sahne olan korteje balkonlarından ve iş yerlerinden Türk bayrağı sallayan vatandaşlara Bakan Varank ve protokol üyeleri el sallayarak karşılık verdi. 25 Aralık Panoroma ve Kahramanlık Müzesi önünde bir araya gelen Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile diğer yetkililer müzenin önünde öğrencilerle hatıra fotografı çektirdi. Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğindeki kortej, Gaziantep Kalesi girişine kadar yürüdü. Etkinliğe Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kızıldağ ve AA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman da katıldı. TEKNOFEST, 27 Eylül'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. Türkiye'nin gururu 'TEKNOFEST 2020' Gaziantep'te start verdi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TEKNOFEST'e ilgi her sene katlanarak artıyor. Festivalin ilk yılında 4 bin 333 takım yarıştı, ikinci senemizde yarışan takım sayısı 17 bin 773'e çıktı. Bu sene TEKNOFEST'e 100 binden fazla yarışmacı başvurdu, bu hakikaten muazzam bir rakam" dedi.

LOKMAN ÇAĞIRICI BAŞARILAR DİLEDİ

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da pandemi nedeniyle yanında olamadığı Kerem’e başarılar diledi. Gelir’in patentini alıp hayata geçirmeyi planladığı kullanımı kolay bu teknolojik maske, başta panik atak olmak üzere nefes sorunu yaşanan bütün hastalıklarda kullanılabilecek.

