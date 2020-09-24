Bakan Varank: TÜBİTAK kanalıyla son 2 senede 16 binin üzerinde gencimize 313 milyon liralık burs ve destek verdik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TÜBİTAK kanalıyla son 2 senede 16 binin üzerinde gencimize 313 milyon liralık burs ve destek verdik. Sanayi Doktora Programı ve Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı gibi vizyoner projeleri hayata geçirdik. Son 2 senede 15 milyon vatandaşımız TÜBİTAK popüler bilim yayınlarından faydalandı. Bundan sonraki dönemde de hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz."Ayrıntılar geliyor...
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