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BİLİM

​Yüzde 100 teknoloji: Teknofest coşkusu Gaziantep’te

Yüzde 100 teknoloji: Teknofest coşkusu Gaziantep’te

Teknofest coşkusunun üçüncüsü Gaziantep’te yaşanıyor. Pandemi nedeniyle ziyarete kapalı olan festivalde dünyanın birçok ülkesinden 100 bin genç yarışacak. Gaziantep Kalesi eteklerindeki açılış töreninin ardından Türk Yıldızları ve SoloTürk havada gösteri yaptı. Atak helikopterler ise havada ‘harmandalı’na eşlik etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlginin her yıl arttığı TEKNOFEST dün Gaziantep’te başladı. Etkinliğe bu yıl salgına rağmen 100 binden fazla yarışmacı başvurdu.
İlginin her yıl arttığı TEKNOFEST dün Gaziantep’te başladı. Etkinliğe bu yıl salgına rağmen 100 binden fazla yarışmacı başvurdu.

'Milli Teknoloji Hamlesi' olarak yola çıkan, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" dün Gaziantep'te başladı. Gaziantep Kalesi eteklerinde gerçekleştirilen açılış törenin ardından ilk olarak Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi “Türk Yıldızları” kentin semalarında gösteri uçuşu yaptı. Ardından sahneye çıkan SoloTürk, birbirinden heyecanlı hareketler yaparak vatandaşların beğenisini topladı. Dünyanın en başarılı akrobasi pilotlarından Red Bull sporcusu Dario Costa da gösteri kapsamında havada hünerlerini sergiledi. Atak helikopterler ise havada “harmandalı”na eşlik etti. Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığının “Çelik Kanatlar” uçuş ekibi de gök yüzünde yaptığı hareketlerle vatandaşlara heyecan dolu dakikalar yaşattı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen TEKNOFEST, dün Gaziantep’te başladı. Festival 27 Eylül’e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

İLGİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Ekipteki herkesin insan üstü bir çaba ortaya koyduğunu, gece gündüz demeden sadece bu işe odaklandığını anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Festivalin ilk yılında, 4 bin 333 takım yarıştı, 550 bin ziyaretçi bizleri yalnız bırakmadı. İkinci senemizde yarışan takım sayısı 17 bin 773'e çıktı” bilgisini paylaştı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin yanı sıra sınırların da aşıldığına işaret eden Varank, “122 ülkeden de yarışmacıya ülkemizde ev sahipliği yaptık. Geçen sene 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle, kendi alanında dünyanın bir numaralı festivali olduk. Biliyorsunuz ilk 2 sene İstanbul'daydık, üçüncü senemizde Anadolu'ya çıkarma yapalım dedik ve işte Gaziantep'teyiz. Bu sene Teknofest'e 100 binden fazla yarışmacı başvurdu, bu hakikaten muazzam bir rakam" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar Yeni Şafak'a konuştu: Cezeri'yi insanlı uçurabiliriz, Akıncı seri üretime giriyor
OYNAT 07:05
Selçuk Bayraktar Yeni Şafak'a konuştu: Cezeri'yi insanlı uçurabiliriz, Akıncı seri üretime giriyor
TEKNOFEST 2020 etkinliğinde T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e önemli açıklamalarda bulundu. Uçan araba Cezeri için yöneltilen 'leğen' eleştirilerini gülümseyerek karşılayan Bayraktar ''2005'te ilk İHA'yı uçurduğumuzda benzer şeyleri söylemişlerdi. Şimdi ise alanında en yeni teknolojiye sahip Akıncı'yı üretiyoruz. Akıncı seri üretime girmeye hazır. Önümüzdeki süreçte envantere de katılacak. Cezeri ise önümüzdeki yıl insanla uçabilir'' ifadelerini kullandı.


SALGIN GENÇLERİ DURDURAMADI

Bakan Varank, salgının, teknolojiye gönül verenleri, gençleri durduramadığını ifade etti. TEKNOFEST’in, toplumu dönüştürme gücüne sahip olan bir etkinlik olduğuna işaret eden Varank, “Şimdi ektiğimiz tohumların etkilerini orta ve uzun vadede hep birlikte göreceğiz. Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençlerimiz, yarın bu ülkenin en modern füzelerinin, uçaklarının ve akıllı şehirlerinin mimarları olacak" dedi.

7 BİN TAKIM VE 100 BİN GENÇ TEKNOFEST’TE

Selçuk Bayraktar ve Mustafa Varank

TEKNOFEST için yola çıktıklarında bir hayalinin olduğunu belirten T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise, “Dünyada en ileri teknolojileri geliştiren bir Türkiye’nin hayalini kuruyorduk. Bugün bu hayali tüm genç kardeşlerimizle milyonlarla paylaşıyoruz” dedi. Festivalin koronavirüs nedeniyle ziyarete kapalı olduğunu hatırlatan Bayraktar, festivalde tüm önlemlerin alındığını ifade etti. Pandemiye rağmen rekor başvuru olduğunu dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu: “Bu yıl pandemiye rağmen rekor seviyede başvuru aldık adeta dünyayı buraya getirdik diyebilirim. 7 binden fazla takım toplamda 100 bin genç bulunuyor. Bunlar yarışmalara başladı. Genç kardeşlerim 1 yıldır bu yarışmalara hazırlandı ve eğer yarışmalar yapılmasaydı emekleri, hayalleri, zayi olacaktı ve motivasyonları düşecekti. Onların heyecanı sönmesin projelerine dört elle sarılıp devam etsinler diye TEKNOFEST’e sadece yarışmalarla devam ediyoruz.”

Havada asılı kalarak halkı selamlayan Atak helikopterleri TEKNOFEST'te göz doldurdu
OYNAT 00:57
Havada asılı kalarak halkı selamlayan Atak helikopterleri TEKNOFEST'te göz doldurdu
İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Gaziantep'te gösteri uçuşu yapan Atak helikopterleri, dosta güven verdi düşmana korku saldı.
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