​Yüzde 100 teknoloji: Teknofest coşkusu Gaziantep’te

'Milli Teknoloji Hamlesi' olarak yola çıkan, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" dün Gaziantep'te başladı. Gaziantep Kalesi eteklerinde gerçekleştirilen açılış törenin ardından ilk olarak Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi “Türk Yıldızları” kentin semalarında gösteri uçuşu yaptı. Ardından sahneye çıkan SoloTürk, birbirinden heyecanlı hareketler yaparak vatandaşların beğenisini topladı. Dünyanın en başarılı akrobasi pilotlarından Red Bull sporcusu Dario Costa da gösteri kapsamında havada hünerlerini sergiledi. Atak helikopterler ise havada “harmandalı”na eşlik etti. Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığının “Çelik Kanatlar” uçuş ekibi de gök yüzünde yaptığı hareketlerle vatandaşlara heyecan dolu dakikalar yaşattı.
İLGİ ARTARAK DEVAM EDİYOR
Ekipteki herkesin insan üstü bir çaba ortaya koyduğunu, gece gündüz demeden sadece bu işe odaklandığını anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Festivalin ilk yılında, 4 bin 333 takım yarıştı, 550 bin ziyaretçi bizleri yalnız bırakmadı. İkinci senemizde yarışan takım sayısı 17 bin 773'e çıktı” bilgisini paylaştı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin yanı sıra sınırların da aşıldığına işaret eden Varank, “122 ülkeden de yarışmacıya ülkemizde ev sahipliği yaptık. Geçen sene 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle, kendi alanında dünyanın bir numaralı festivali olduk. Biliyorsunuz ilk 2 sene İstanbul'daydık, üçüncü senemizde Anadolu'ya çıkarma yapalım dedik ve işte Gaziantep'teyiz. Bu sene Teknofest'e 100 binden fazla yarışmacı başvurdu, bu hakikaten muazzam bir rakam" ifadelerini kullandı.
SALGIN GENÇLERİ DURDURAMADI
Bakan Varank, salgının, teknolojiye gönül verenleri, gençleri durduramadığını ifade etti. TEKNOFEST’in, toplumu dönüştürme gücüne sahip olan bir etkinlik olduğuna işaret eden Varank, “Şimdi ektiğimiz tohumların etkilerini orta ve uzun vadede hep birlikte göreceğiz. Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençlerimiz, yarın bu ülkenin en modern füzelerinin, uçaklarının ve akıllı şehirlerinin mimarları olacak" dedi.
7 BİN TAKIM VE 100 BİN GENÇ TEKNOFEST’TE