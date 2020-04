Sesten koronavirüs kontrolü yapacaklar

Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de hızla yayılan Corona virüs salgını konusunda neredeyse her gün yeni bir gelişme karşımıza çıkıyor. Bilim insanları hem hastalığın tedavisi için hem de tespit edilebilmesi için önemli çalışmalar yapıyor. Bugün karşımıza çıkan bilgilere göre ise Carnegie Mellon üniversitesinden bir grup araştırmacı ses analizi üzerinden Corona virüs tespiti yapabilen bir uygulama geliştirdiklerini duyurdu.

Carnegie Mellon üniversitesinde geliştirilen yapay zeka destekli uygulama kullanıcısının sesini analiz ederek Corona virüs yani COVID-19'a yakalanıp yakalanmadığını tespit edebiliyor. Şu an için uygulamanın oldukça erken aşamada olduğunu de ekleyelim.

Ses analizi

Paylaşılan bilgilere göre COVID Voice Detector isimli uygulama FDA (Food and Drug Administration) veya CDC (Centers for Disease Control and Prevention) gibi kurumlardan herhangi bir onay almadı. COVID Voice Detector isimli uygulamayı kullanmak ise oldukça basit.

Öncellikle COVID Voice Detector isimli uygulamayı kullanmak için buradan üye olmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra ise yaş, boy, kilo, cinsiyet ve etnik köken gibi bilgilerinizi uygulama ile paylaşıyorsunuz. Sonrasında ise karşımıza birkaç soru çıkıyor.

kullanması oldukça kolay

Corona virüs salgını ile ilgili olan bu sorularda öksürük veya ateş gibi şikayetleriniz olup olmadığından tutun da daha önce Corona virüs testi yaptırıp yaptırmadığınıza kadar sorular yer alıyor. Bu adımları bitirdikten sonra ise ses analizi kısmına geçiyoruz.

Ses kısmında öncelikle öksürmeniz gerekiyor. 3 kere öksürdükten sonra ise belirlenen harfleri tekrar ediyoruz. Yapabildiğiniz kadar uzun bir şekilde "aaa", "eee","ooo" demeniz gerekiyor. Son olarak ise 1'den 20'ye kadar İngilizce olarak saymanız gerekiyor ve test burada bitiyor.

Webrazzi'nin haberine göre proje üzerinde çalışan Benjamin Striner, en uygun fiyatlı Corona virüs testini üretme konusunda büyük bir rekabet olduğunu ve uygun fiyatlı pek çok alternatif olduğunu da dile getirdi. Fakat hiçbir testin telefonunuz ile konuşmaktan daha uygun fiyatlı olmayacağını da paylaşan Striner, COVID Voice Detector tarafından yapılan ses analizinin tıbbi test veya muayene yerine geçemeyeceğini de paylaştı. Geliştirilen mobil uygulamanın ne zaman herkesin kullanıma sunulacağı konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor