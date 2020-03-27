Teknoloji Kovid-19un tedavisinde kullanılan ilaçlarla hakkında tavsiyleler
BİLİM

Kovid-19'un tedavisinde kullanılan ilaçlarla hakkında tavsiyleler

Prof. Dr. Sena Sezen, koronavirüs ilaçları ile ilgili; "Kovid-19'un tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili yapılan klinik araştırmalar sonuçlanmadan, uzmanlar tarafından önerilmeden, halk arasında ve sosyal medya üzerinde adı sıkça geçen bazı ilaçların özellikle profilaktik yani koruyucu olduğu düşüncesi ile bilinçsizce kullanımı ciddi ve tehlikeli istenmeyen etkilere neden olabileceği için son derece risklidir, yanlıştır.Bu konuda 'doğru hasta-doğru endikasyon-doğru ilaç-doğru doz ve süre' prensipleri dikkate alınarak akılcı ilaç kullanımına mutlaka uyulmalıdır" açıklamasında bulunuldu.

Haber Merkezi AA
arşiv
arşiv

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) Müdürü Prof.Dr. Sena Sezen, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili yapılan klinik araştırmalar sonuçlanmadan, uzmanlar tarafından önerilmeden, halk arasında ve sosyal medya üzerinde adı sıkça geçen bazı ilaçların özellikle profilaktik yani koruyucu olduğu düşüncesi ile bilinçsizce kullanımının ciddi ve tehlikeli istenmeyen etkilere neden olabileceği için son derece riskli ve yanlış olduğunu söyledi.

Türkiye'nin milli ilaç üretimi hedefleri doğrultusunda yaklaşık 1,5 yıl önce faaliyete geçirilen Doğu Karadeniz'in ilk preklinik ilaç araştırma merkezinin müdürü Sezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un tüm dünyada çok ciddi bir sorun olduğunu belirterek, Türkiye'deki durumun ise Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulu tarafından çok yakın takip edildiğinin altını çizdi.

Sezen, Bilim Kurulunun değerlendirmeleri ve alınan kararlar sonucunda gerekli tüm adımların ciddiyetle atıldığını ifade etti.

arşiv

Her ilaç farklı aşamada kullanılıyor

Kovid-19 pandemisi ve oluşan klinik tablonun tedavisinde kullanılan ilaçlar ve yapılan araştırmalarla ilgili olarak bu aşamada bazı hususlara dikkati çekmek gerektiğini vurgulayan Sezen, şu değerlendirmede bulundu:

"Hastalığın tedavisinde tüm dünyada çeşitli ilaçlar denenmektedir. Bu ilaçlar esas olarak klinikte başka hastalıkların tedavisi için olan ilaçlardır ve koronavirüs tedavisinde de uzman hekimler tarafından hastalığın farklı aşamalarında kullanılmaktadır. Şu ana kadar belli sayıda hastanın iyileşmesine katkı veren bu ilaçların, olumlu sonuçlar vermekle birlikte koronavirüste tedavi edici ve koruyucu etkileri açısından bilimsel değerlendirmeleri, ilgili klinik çalışmaları halen yoğun olarak devam etmektedir. Kovid-19'un tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili yapılan klinik araştırmalar sonuçlanmadan, uzmanlar tarafından önerilmeden, halk arasında ve sosyal medya üzerinde adı sıkça geçen bazı ilaçların özellikle profilaktik yani koruyucu olduğu düşüncesi ile bilinçsizce kullanımı ciddi ve tehlikeli istenmeyen etkilere neden olabileceği için son derece risklidir, yanlıştır."

Prof. Dr. Sezen, bu konuda "doğru hasta-doğru endikasyon-doğru ilaç-doğru doz ve süre" prensiplerinin dikkate alınarak akılcı ilaç kullanımına mutlaka uyulması gerektiğini belirtti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs tedavisi ve önlenmesinde ilaç ve aşıların bulunması için laboratuvarlarda ve klinikte kapsamlı araştırmaların yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Sezen, "Kovid-19 sebebiyle yaşamakta olduğumuz bu süreç, hepimize ilaç araştırmalarının ülkemiz için ne kadar stratejik ve öncelikli bir ihtiyaç olduğunu ve son yıllarda ilaç Ar-Ge alanında uygulanan doğru politikalar kapsamındaki desteklerin artarak devam etmesinin önemini bir kez daha göstermiştir." dedi.

Çocukların evden gezebileceği 6 dijital müze
TEKNOLOJİ
Çocukların evden gezebileceği 6 dijital müze
Abone Ol Google News
Kabinede gündem yoğun

Kabinede gündem yoğun

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanları telekonferans sistemiyle topladı.
İlk karantina kararı alındı

İlk karantina kararı alındı

​1 belde ve 4 köye giriş-çıkışlar tamamen kapatıldı.
İnsandan insana bulaşır mı?

İnsandan insana bulaşır mı?

​Türk profesörden çok önemli hantavirüs açıklaması.
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

Herkesle tokalaşıyorum demişti...
Futbolda bir ilk

Futbolda bir ilk

​Koronavirüs sebebiyle sistem değişiyor.
En yüksek<br>rakama ulaşıldı

En yüksek
rakama ulaşıldı

​İspanya koronavirüs kaybında endişelendiren rakamı açıkladı.

Fransa'da en genç ölüm: 16 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti

Fransa'da en genç ölüm: 16 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti
4 isim pozitif!

4 isim pozitif!

​Fenerbahçe Beko'da koronavirüs şoku yaşanıyor.

Koronavirüs<br> PKK'ya sıçradı

Koronavirüs
PKK'ya sıçradı

Ya ölüme terk ediyorlar ya da canlı bomba yapıyorlar.
Hızlı tren hastane oldu

Hızlı tren hastane oldu

​Tedavi bekleyen hastalar Fransa'nın farklı bölgelerine gönderiliyor.
Saflar açık tutuldu

Saflar açık tutuldu

​Beştepe'de korona önlemli cuma namazı.
Mahallede borcu olan kalmadı

Mahallede borcu olan kalmadı

​Gizli hayırsever 67 hanenin 14 bin 300 TL'lik borcunu kapatıp...
Karantinadan sonra yapılacaklar listesi

Karantinadan sonra yapılacaklar listesi

​Taksim'de ıslak hamburger, Tunalı Hilmi'de kısa bir gezinti...
Eğlence için yapmış!

Eğlence için yapmış!

"​Hastanede 6 vaka var" yalanını yayan provokatör evinden alındı.
Galatasaray'da <br>3. vaka!

Galatasaray'da
3. vaka!

Daha önce ​Terim ve Albayrak'ın testleri pozitif çıkmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.