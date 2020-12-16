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Teknoloji Turkcell Superboxın abone sayısı 551 bine ulaştı
İNTERNET

Turkcell Superbox’ın abone sayısı 551 bine ulaştı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan konuyla alakalı olarak, "Geçtiğimiz bu zorlu süreçte, fiber altyapı olmayan yerlere de Superbox ile fiber hızında internet ulaştırmayı başardık. Superbox o kadar çok sevildi ki geçen yılın aynı dönemine göre abone sayımız 2,5 kat arttı ve 551 bine ulaştı." dedi.

Haber Merkezi İHA
Murat Erkan
Murat Erkan

Pandemiylebirlikte artan hızlı ve kaliteli internet bağlantısı ihtiyacı, yeni mobil internet çözümlerine olan talebi her geçen gün artırıyor. Özellikle fiber altyapı bulunmayan yerlerde iş ve eğitim için yüksek hızda internet gereksinimi duyan kullanıcılar yeni çözümlere büyük ilgi gösteriyor. Turkcell’in bu soruna çözüm için geliştirdiği Superbox’ın abone sayısı 3’üncü çeyrek itibariyle 551 bine ulaştı.
Artan dijital tüketimi ve değişen müşteri alışkanlıklarını yakından takip ettiklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı:

  • Geçtiğimiz bu zorlu süreçte, fiber altyapı olmayan yerlere de Superbox ile fiber hızında internet ulaştırmayı başardık. Superbox o kadar çok sevildi ki geçen yılın aynı dönemine göre abone sayımız 2,5 kat arttı ve 551 bine ulaştı. Bu sayı artmaya da devam ediyor. Müşterilerimize ihtiyaç duydukları her noktada fiber hızda internet bağlantısı sunabilmek için çalışmaya devam edeceğiz.

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