Turkcell Superbox’ın abone sayısı 551 bine ulaştı Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan konuyla alakalı olarak, "Geçtiğimiz bu zorlu süreçte, fiber altyapı olmayan yerlere de Superbox ile fiber hızında internet ulaştırmayı başardık. Superbox o kadar çok sevildi ki geçen yılın aynı dönemine göre abone sayımız 2,5 kat arttı ve 551 bine ulaştı." dedi.

Haber Merkezi 16 Aralık 2020, 09:30 Son Güncelleme: 16 Aralık 2020, 09:33 İHA