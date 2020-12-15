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Teknoloji Turkcell, BİP ile doğal afetlerde dijital iletişim kullanma bilincini artırıyor
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Turkcell, BİP ile doğal afetlerde dijital iletişim kullanma bilincini artırıyor

Turkcell tarafından geliştirilen yerli iletişim ve yaşam platformu BiP’te bulunan Acil Durum Butonu ile doğal afet durumlarında hızlı, kolay ve kesintisiz iletişim kurulabilmesi amaçlıyor. Tüm operatör kullanıcılarına ücretsiz verilen hizmeti kullanan kişi sayısının 2 milyonu geçtiği açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Murat Erkan
Murat Erkan

Doğal afetlere iletişimaçısından hazırlıklı olmanın ve bireysel olarak doğru kanalları kullanmanın önemi konusunda bilinçlenme arttıkça bu amaca hizmet eden dijital servislerin kullanımı da artıyor. Turkcell tarafından geliştirilen yerli iletişim ve yaşam platformu BiP’in içinde bulunan Acil Durum Butonu, deprem ve diğer doğal afet durumlarında hızlı, kolay ve kesintisiz iletişim kurulabilmesine yardımcı oluyor.

Turkcell BİP'teki Acil Yardım Butonu çok önemli bir avantaj sağlıyor.

Kayıtlar 2 milyonu aştı

İhtiyaç halinde uygulama içindeki butona basan kullanıcılar, önceden belirledikleri kişilere tek tuşla yardıma ihtiyaçları olup olmadığı bilgisini konumları ile gönderebiliyor. Tüm operatör kullanıcılarına ücretsiz verilen bu hizmeti kullanarak acil durumda ulaşılması için kaydedilen kişi sayısı 2 milyonu geçmiş durumda.
Doğal afetlerde iletişim kanallarının açık tutulmasının hayati önem taşıdığını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

  • Vatandaşlarımızın afet durumlarında iletişim ihtiyaçları ve sağlık durumu paylaşımları için dijital kanalları kullanması çok önemli. İzmir'de yaşanan son deprem felaketi sırasında 1 milyondan fazla kişi aramalarını BiP üzerinden gerçekleştirdi. Depremden etkilenen 10 bine yakın kişi ise 40 bin yakını ile konumunu Acil Durum Butonu üzerinden paylaştı. Geliştirdiğimiz servislerle en zor zamanlarda halkımızın ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Turkcell'in BiP Acil Yardım Butonu artık bluetooth ile de kullanılabilecek
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Turkcell'in BiP Acil Yardım Butonu artık bluetooth ile de kullanılabilecek
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