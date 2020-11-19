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Teknoloji Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının Milli Teknoloji Burs Programına başvurular başladı
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın 'Milli Teknoloji Burs Programı'na başvurular başladı

Teknofest'in arkasında da yer alan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın, her eğitim döneminde Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak konusunda istekli lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sunduğu karşılıksız burs desteği başvuruları başladı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Başvurular başladı.
Başvurular başladı.

Teknofest gibi birçok teknoloji etkinliğinin arkasında yer alan Türkiye Teknoloji Takımı Vafkı şimdi de maddi durumu kötü ama başarılı olan gençler için kolları sıvadı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın, her eğitim döneminde Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak konusunda istekli lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sunduğu karşılıksız burs desteği başvuruları başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı açıklamasına göre, "Milli Teknoloji Burs Programı"; "Gönüllü" ve "Eğitmen-Mentor" burs programı olmak üzere iki kategoride düzenleniyor. Gönüllü Burs Programı'na Türkiye'deki tüm üniversitelerin hazırlık, 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor.

  • Gönüllü Burs Programı'na kabul alan öğrencilerden burs aldıkları süreçte Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda yürütülen projelere katkı sağlamaları, görev bazlı proje geliştirmeleri, araştırma yapmaları ve birlikte çalışacakları koordinatörlüklerde aktif rol almaları bekleniyor.

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  • Eğitmen-Mentor Burs Programına ise mühendislik ağırlıklı bölümlerde eğitim gören 2., 3., 4. sınıf ve lisansüstü programlarına kayıtlı üniversite öğrencileri başvuru yapabiliyor.

Eğitmen-Mentor Burs Programı'na kabul alan öğrencilerden burs aldıkları süreçte yetkin oldukları alanlarda Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ndeki öğrencilere eğitmenlik yapmaları ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapmaları bekleniyor. 12 ay boyunca devam edecek Eğitmen-Mentor Burs Programı kapsamında öğrencilere aylık 1000 TL burs veriliyor.

Başvurular 29 Kasım'a kadar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın web sitesi (www.turkiyeteknolojitakimi.org) üzerinden elektronik olarak yapılabiliyor.

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