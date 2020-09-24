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Teknoloji TEKNOFEST 2020 tüm heyecanıyla başladı
BİLİM

TEKNOFEST 2020 tüm heyecanıyla başladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bu sene Gaziantep'te başladı. Türk yıldızları selamlama uçuşu yaptı. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması da başladı. Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "TEKNOFEST'e ilgi her sene katlanarak artıyor. Festivalin ilk yılında 4 bin 333 takım yarıştı, ikinci senemizde yarışan takım sayısı 17 bin 773'e çıktı. Bu sene TEKNOFEST'e 100 binden fazla yarışmacı başvurdu, bu hakikaten muazzam bir rakam" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te başladı.
TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te başladı.

İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı.

  • Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST’e bu yıl Gaziantep ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Milli Teknoloji Hamlesi sloganı ile start aldı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı, Gaziantep Panorama Müzesi önünde başlayan kortej yürüyüşü, tarihi Gaziantep Kalesi’nde son bulacak.

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün uçuş gösterileri yapacağı festival kapsamında çeşitli teknoloji yarışları da düzenlenecek. Festivalin ilk günü, Atak helikopterlerin gösterileri ve selamlama uçuşu ile sona erecek.

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST'e başvuru rekoru kırıldı
FOTOĞRAF 8
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Bu yıl Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020 kapsamında Alleben Göleti'nde İHA yarışmaları düzenlendi.
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101 takımın katıldığı yarışmayı izlemek için kente gelen Mehmet Fatih Kacır ve Selçuk Bayraktar, yarışmaya katılan takımları ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi aldı.
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Kacır ve Bayraktar'a Gaziantep Valisi Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti.
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Yarışmacı takımları ziyaretlerin ardından konuşan Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in 3 yıldır başarılı bir şekilde düzenlendiğini ifade ederek, şunları söyledi: 100 binin üzerinde başvuruyla bir dünya rekoruna daha imza attık. Benim için kişisel olarak da TEKNOFEST ile çok duygusal bir anım var. 2000'li yıllara döndüğümüze, bizler de sizler gibi böyle ufak sayılabilecek insansız hava araçları üretiyorduk. Ve geçen 16 yılda ülkemiz dünyada hatırı sayılır bir noktaya geldi bu teknolojiyle. İnşallah sizler bu bayrağı çok daha öteye, çok daha yükseğe çekeceksiniz. Bu yıl burada 32 ilimizden yarışan takımlarımız var. Diğer yarışmalara baktığımız zaman 81 ilimizden hatta dünyadan ciddi bir katılım oldu. İnşallah bu gelecek günlerin ülkemizin yüksek teknoloji serüveni açısından çok parlak bir geleceğine işarettir.
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Bakan Yardımcısı Kacır ise tüm takımlara başarı dileklerinde bulunarak, Belki ilk roketini yapanlar, ilk insansız hava aracını yapanlar TEKNOFEST vesilesiyle ilk kez bir teknoloji takımında yer alıp, bir tarih sınırı içerisinde bir projeye imza atma deneyimi elde eden gençlerimiz bundan böyle hayatlarında Türkiye'miz adına pek çok projeyi hayata geçirebileceklerine inanıyor. Bu özgüveni kazanıyor olacaklar. Ben bu özgüvenle birlikte Türkiye'nin geleceğe, Cumhuriyeti'mizin 100'üncü yılına 2023, 2053'e ve 2071'e gençlerimizle birlikte taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Savunma sanayinde nasıl başardıysa Türkiye, nasıl neye ihtiyaç duyuyorsa kendisi üretebilen bir ülke olabildiyse, sağlıkta, tarım teknolojilerinde, ulaştırma, enerji teknolojilerinde de aynısını yapacağız. İnşallah Türkiye'yi aydınlık geleceğe 2023 hedeflerimize hep birlikte taşıyor olacağız'' dedi.
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Konuşmaların ardından Bayraktar ve Kacır, alanda yarışan İHA'ları izledi.
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Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST'e başvuru rekoru kırıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile Baykar Savunma Teknik Müdürü ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen insansız hava araçları (İHA) yarışmalarını izledi. Bayraktar, bu yıl TEKNOFEST'e başvuru rekoru kırıldığını söyledi.

Aselsan Elektronik ve Yazılım Tasarımı Direktörü ve juri üyesi Zekeriyya Şahin, "temel" ve "ileri" kategorilerindeki yarışların heyecanlı başladığını söyledi.

Su altında Çingene kızı mozaiğini oluşturacaklar

"Temel" kategoride lise takımlarının yarıştığını, takımlara görevler verdiklerini, birinci parkurda çemberlerden geçme görevinin olduğunu anlatan Şahin, "Burada, insansız araçlarla uzaktan kumandayla su altındaki çemberlerden geçecekler. İkinci parkurda su altı temizlik dediğimiz belli renklerde sepetlerimiz ve objelerimiz var. Bu objeleri aynı renkteki sepetlere koyacaklar. Üçüncü görevimiz özel bir görev. Bu yıl Gaziantep'e özel olsun, dedik. Çingene kızı mozaiğini puzzle şeklinde oluşturduk. Parçalarını suyun altına yerleştirdik. Takımlardan bu puzzle oluşturmalarını bekliyoruz. Bu yılın en zorlu görevi temel kategorideki yarışma için bu olacak" diye konuştu.

"İleri" kategoride üniversite ve lisansüstü seviyelerindeki öğrencilerin mücadele edeceğini ve otonom görevlerin olduğunu dile getiren Şahin, bu yıl 376 takımın başvuruda bulunduğunu, sayının her geçen yıl daha da artmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

  • "Temel" kategoride 19, "ileri" kategoride ise 24 olmak üzere 43 takımın yarışlara katıldığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:
  • "Doğu Akdeniz'deki güncel durumlara dikkat ettiğimizde, su altının ne kadar önemli olduğunu, bu konuda çok daha ileri noktada olmamız gerektiğinin farkındayız. TEKNOFEST de aslında bunun önünü açıyor. 3 yıl önce takımlar su altında araçlarını zar zor hareket ettirirken bugün su altında araçlarını dans ettirebilir konuma geldiler. Dolayısıyla TEKNOFEST geleceğin su altı kaşiflerinin ilk adımı atmalarını sağlıyor. Bu kapsamda T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere bütün paydaş kurumlara teşekkür etmemiz gerekir. Biz burada, arkadaşlarımızın teknolojik altyapıyı kazanıp ülkemizin sivil ya da askeri birçok alanda yeraltı kaynaklarının çıkarılması, doğal kaynakların korunması gibi birçok alanda faaliyet gösterecek araçları tasarlayacak kapasiteye ulaşmalarını bekliyoruz."

Yarışma 4 gün sürecek.

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