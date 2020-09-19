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Teknoloji TEKNOFESTte 100 bin genç yarışacak
BİLİM

TEKNOFEST’te 100 bin genç yarışacak

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e 5 gün kaldı. Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını arttırmayı hedefleyen festival bu yıl Gaziantep’te yapılacak. Festivalde 21 farklı kategoride düzenlenen yarışmalara 100 bin genç başvurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e 5 gün kaldı.
Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e 5 gün kaldı.

Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2020'ye geri sayım sürerken, bu yıl Gaziantep ev sahipliğinde gerçekleşen TEKNOFEST 2020, 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e 5 gün kaldı. ‘MilliTeknolojiHamlesi’ sloganı ile yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle gerçekleştiriliyor. Gençlerin milli teknoloji üretme ve konusunda ilgilerinin artırılmasını hedefleyen TEKNOFEST, binlerce gencin projelerini hayata geçirebilecekleri önemli bir platform oluşturuyor.

100 BİN GENÇ YARIŞACAK

Festivalde 21 farklı kategoride düzenlenen yarışmalarda 100 bin gençten yaklaşık 5 bini finalist olarak yarışacak. TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 milyon TL'nin üzerinde ödül bekliyor. TEKNOFEST yarışmalarının yürütücü ve destekçileri arasında Milli Eğitim Bakanlığı, AFAD, ASELSAN, BAYKAR, BMC, Bilişim Vadisi, HAVELSAN, ROKETSAN, SANKO, STM, TARNET, TEI, THY, TURKSAT, TAI, TÜBİTAK, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK SAGE bulunuyor.

 Festivalin akademik paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi bulunuyor.

Festivale Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Uzay Ajansı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, TÜBA, Türk Hava Kurumu, Türk Patent ve Turkcell yer alıyor. TEKNOFEST 2020’nin medya paydaşları sırasıyla, Albayrak Medya, AA, TRT, A Haber-Sabah, Demirören Medya, Doğuş Yayın Grubu, Haber Türk, Kanal 7, TGRT Haber ve Türk Medya olarak öne çıkıyor.

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