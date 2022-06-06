Twitter krizi büyüyor: Elon Musk cephesinden tehdit dolu açıklama

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk ile sosyal medya platformu Twitter arasındaki sahte hesap tartışması devam ediyor.

Musk Twitter’a yazdığı mektupta, Twitter’ı platformdaki sahte hesaplar hakkında bilgi edinme hakkına “direnmek ve engellemekle” suçlayarak, bunun 44 milyar dolarlık devralma anlaşmasının şartlarının “açık bir şekilde ihlali” olarak nitelendirdi.

Musk adına Skadden Hukuk Bürosu’ndan avukat Mike Ringler tarafından Twitter’a gönderilen mektupta, “Bay Musk, işlemi tamamlamama hakkı ve birleşme sözleşmesini feshetme hakkı da dahil olmak üzere bundan kaynaklanan tüm hakları saklı tutar” denildi.

FOTOĞRAF 7 Yıllardır doğrudan bir müdahalesi olmasa da Twitter üzerinde yaptığı oylamalar ve manipülasyonlar Elon Musk’ın başını sık sık ağrıtıyor. Şimdi sosyal ağı satın almasına rağmen yine tehlikeli sularda geziyor. Twitter’dan Elon Musk’a uyarı<br>Geçtiğimiz hafta şok bir şekilde Twitter satın almaanlaşmasının askıda olduğunu duyuran Elon Musk, bot ve sahte hesapların oranının tam olarak hesaplanması için yönetim kuruluna talepte bulunduğunu belirtmişti. Elon Musk daha sonra yaptığı paylaşımda ise rastgele olarak seçilen 100 Twitter hesabı üzerinden bot hesap oranının bulunabileceğini ve Twitter’ın da bu tür bir hesaplama yaptığını dile getirdi. İpler de burada koptu. Musk bir ihtimal bot hesapların yüzde 90 seviyesine kadar ulaştığını iddia etti. Twitter hukuk ekibi açıklama sonrasında Elon Musk’a ulaşarak gizlilik sözleşmesinin ihlal edildiğini bildirdi. Zira bu hesaplama bilgileri şirket içi gizli bilgiler ve gerektiği takdirde satın alım sözleşmeleri veya menkul kıymetler komisyonuna sunulan mali dönem raporlarında yer veriliyor. Bunun tüm kullanıcılara açılması ve üstelik hepsinin bu hesabı yapmaya girişmesi sıkıntı oluşturabilir.<br> Elon Musk ve Twitter arasında gizlilik gerilimi Twitter'dan Elon Musk'a veto Elon Musk ve Twitter arasında gizlilik gerilimi Twitter üzerindeki sahte bot hesapların tahmini oranlarını nasıl hesapladığını anlatan Elon Musk'a gizlilik anlaşmasını ihlal ettiğine dair hukuk ekibi tarafından uyarı yapıldı. BiP'te paylaş

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Devralma anlaşmasının Twitter’ın Musk’ın talep ettiği verileri sağlamasını gerektirdiği ifade edilen mektupta, Twitter’ın sadece anlaşmanın tamamlanmasına yardımcı olmak gibi sınırlı bir amaçla bilgi sağlaması gerektiği yönündeki iddiasına itiraz edilerek, “Twitter, işlemin tamamlanmasıyla ilgili herhangi bir makul ticari amaç için bilgi ve veri sağlamakla yükümlüdür” ifadeleri kullanıldı.

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Musk’ın Twitter’ın devralma anlaşmasındaki yükümlülüklerini şeffaf bir şekilde yerine getirmeyi reddettiğine inandığı aktarılan mektupta, Musk’ın sahte hesaplar için istediği bilgilerin sağlanmamasının Twitter’ın söz konusu verileri sakladığı konusunda daha fazla şüpheye neden olduğuna vurgu yapıldı.

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Mektupta, Musk’ın gizlilik anlaşması dahilinde sahte hesaplar hakkındaki verileri gözden geçirmeyi kabul edeceği ve anlaşma gerçekleşmezse “rekabet açısından hassas olan bu bilgileri” kullanmayacağı aktarıldı.

Musk geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında, ekibinin sahte hesapların sayısını hesaplamak için bir analiz yapacağını belirtmiş, ancak Twitter bu analiz dahilinde doğru bir sayı elde etmek için halka açık olmayan bilgilerin gerekli olacağını açıklamıştı.

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Twitter’ın hisseleri yüzde 5’e yakın düştü

Twitter’ın hisseleri bugün piyasa öncesi işlemlerde yüzde 5’e yakın değer kaybederek, 39,05 dolarla Musk’ın 54,20 dolarlık teklif fiyatının oldukça altında kaldı. Twitter, Musk’ın feshi tehdidi hakkında ise henüz açıklama yapmadı.

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Musk, Twitter’ı devralma anlaşmasını geçici olarak askıya almıştı

Musk 13 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, sosyal medya platformu Twitter’ı devralma anlaşmasının, şirketin sahte hesapları nedeniyle "geçici olarak askıya alındığını" belirtmiş, "Spam/sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların yüzde 5’inden daha azını temsil ettiği hesaplamasını destekleyen ayrıntılar bekleyen Twitter anlaşması, geçici olarak askıya alındı" demişti.

Bazı analistler ise Musk’ın bu hareketini Twitter’ı daha düşük bir fiyata satın almak için bir pazarlık taktiği olarak yorumladı.