Teknoloji Musktan Twitter kararı Yeni kaynak buldu
SOSYAL MEDYA

Musk'tan Twitter kararı: Yeni kaynak buldu

Milyarder Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı satın alması için gereken 44 milyar doları finanse etmek için başka kaynaklardan para bularak kullanacağı kredi miktarını azalttı. Öte yandan, Musk, Twitter anlaşmasının finansmanı için ilk başta sahip olduğu Tesla hisselerini teminat olarak göstererek 12.5 milyar dolar kredi almayı planlamış ancak daha sonra ek yatırımcılar bularak bu rakamı 6.25 milyar dolar seviyesine düşürmüştü.

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Haber Merkezi Reuters
​Musktan Twitter kararı: Yeni kaynak buldu
Elon Musk Twitter için fon buldu.

Musk'ın attığı bu adım, daha önceki itirazlarına rağmen milyarder iş insanının satın almayı tamamlamak istediğine işaret etti.

Düzenleyici kuruluşa yaptığı açıklamaya göre Musk, Twitter'ı satın alması için gereken paranın özkaynak kısmını 6.25 milyar dolar artırdı, sahibi olduğu Tesla hisselerini teminat olarak gösterdiği kredi miktarını ise sıfıra indirdi.

Musk dün yaptığı açıklamada aralarında Jack Dorsey'nin de bulunduğu Twitter hissedarlarıyla anlaşmanın finansmanı için ek finansman üzerine görüştüğünü de ifade etti.

Musk'a kötü haber: Twitter'la birlikte serveti de eriyor
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Musk'a kötü haber: Twitter'la birlikte serveti de eriyor

Musk, Twitter'ı satın alma müzakerelerinin ilerlemesi için sosyal medya sitesindeki sahte hesapların %5'ten az olduğunun ispatlanması gerektiğini belirtmişti. Musk bu oranın %20 olduğunu düşünüyor.

Twitter Mart sonu itibarıyla reklam için hedef kitle olan hesap sayısının 229 milyon ile rekor kırdığını açıklamış ve günlük aktif kullanıcılarının %5'inden azının sahte ya da spam hesaplar olduğu tahmininde bulunmuştu.

Elon Musk'tan sonra Zuckerberg'in jetini buldu
FOTOĞRAF 7
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Jack Sweeney Çarşamba günü Twitter hesabından Zuckerberg'in uçağı olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf paylaştı.
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19 yaşındaki Sweeney ocak ayında Elon Musk'ın kendisine jetini takip eden bir hesabı kapatması için 5.000 dolar teklif etmesinin ardından çok konuşuldu.
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Genç, Musk'ın teklifini reddetti. Sweeney'nin Zuck'un jetini takip eden ZuccJet hesabı Şubat ayında kuruldu ve 7.000 takipçisi var.
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Nisan ayında, teknoloji dehası uçağın artık Facebook kurucusu tarafından kullanılmadığını öğrendiğini söyledi.
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Twitter'da o zamandan beri seyahat geçmişine ve Zuck'un seyahatlerine dayanarak en son jetin uçuş numarasını bulabildiğini belirtti. Facebook'un sahibi Meta, yakın tarihli bir düzenleyici dosyada CEO'su için Mart ayında yeni bir jet kiraladığını söyledi.
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2021'de Zuckerberg'in güvenlik ve özel jet seyahatine 26.8 milyon dolar harcadığı bildirildi.
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Mark Zuckerberg, milyarderlerin özel jetlerinin nerede olduğunu takip eden ABD'li bir gençten kaçmayı denedi ve başarısız oldu.
Elon Musk'tan sonra Zuckerberg'in jetini buldu
Milyarderlerin özel jetlerini takip eden 19 yaşındaki ABD'li genç, Elon Musk'tan sonra Mark Zuckerberg'in uçağını tespit ettiğini Twitter hesabından duyurdu.

Musk bu anlaşmazlığın ardından Twitter'ı satın almak için verdiği teklifi azaltabileceğini söylemiş, şirket yönetimi ise anlaşmanın hayata geçebilmesi için tutarda değişiklik olmaması gerektiğini belirtmişti.

Musk, Twitter anlaşmasının finansmanı için ilk başta sahip olduğu Tesla hisselerini teminat olarak göstererek 12.5 milyar dolar kredi almayı planlamış ancak daha sonra ek yatırımcılar bularak bu rakamı 6.25 milyar dolar seviyesine düşürmüştü.

Rus Uzay Ajansı başkanından Elon Musk'a tehdit
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Space X ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Ukrayna'ya internet hizmeti sağlama girişimleri nedeniyle Rusya tarafından tehdit edildiğini söyledi.
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Musk, pazar gecesi Rus Uzay Ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin tarafından Rus medyasına sağlanan bilgileri tweetledi.
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50 yaşındaki Musk, Ukrayna'da büyük bir varlığı olan, dünyanın dört bir yanındaki çanak antenlere internet bağlantısı gönderen ve devam eden Rus işgali sırasında ülkeyi çevrimiçi tutmak için tanıtılan, düşük Dünya yörüngesinde 2.000'den fazla uydudan oluşan bir takımyıldızı olan Starlink'i kullanıyor.
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Rogozin, açıklamayı Telegram hesabında kendisi yayınladı
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Rogozin, \"Elon Musk Ukrayna'daki faşist güçlere askeri iletişim sağlamakla ilgileniyor ve bunun için ne kadar aptalı oynarsan oyna, yetişkin bir şekilde cevap vermen gerekecek Elon.\" diyerek bir tweet paylaştı.
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Rogozin, Musk'ı Ukrayna ordusunun şubelerinin yanı sıra 'Nazi Azak Taburu' olarak adlandırdıkları şeye Starlink ekipmanı vermekle suçluyor
Title
Musk'ın hayranlarının çoğu, kendi annesi Maye Musk da dahil olmak üzere gizemli koşullar altında ölebileceğini öne süren bir tweet'e yanıt verdi.
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Musk ise bu tweet'e karşılık \"Afedersiniz! Hayatta kalmak için elimden geleni yapacağım.\" dedi.
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Vladimir Zelenskiy, Musk'a desteği için teşekkür etti ve savaş bittikten sonra Ukrayna'yı ziyaret etmeye davet etti.
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Musk daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, işgalin ortasında Ukrayna'nın yanında kalırken yumruk yumruğa kavga etmesi için meydan okumuştu.
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Rus Uzay Ajansı başkanından Elon Musk'a tehdit
SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Ukrayna'ya internet hizmeti sağlama girişimleri nedeniyle Rusya'nın Uzay Ajansı başkanı tarafından tehdit edildi.

Elon Musk'tan Twitter çalışanlarına korkutan uyarı
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Elon Musk'tan Twitter çalışanlarına korkutan uyarı

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