Dünya Muska kötü haber Twitterla birlikte serveti de eriyor
AMERİKA

Musk'a kötü haber: Twitter'la birlikte serveti de eriyor

ABD'li milyarder Elon Musk'ın geçen ay yaklaşık 50 milyar dolar kaybettiğini açıklandı. Musk, Twitter anlaşmasından vazgeçebileceğini söylediğinde Twitter yüzde 20'den fazla değer kaybetmişti.

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Haber Merkezi Diğer
Elon Muskın serveti ne kadar? Elon Musk Twitter2ı satın aldı mı?
Elon Musk

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, geçen ay sosyal ağ Twitter'ı satın alma planlarını açıkladığından beri 49 milyar dolardan fazla kaybetti. TRT'de yer alan bilgilere göre Musk zenginler listesinin başında kalmaya devam ediyor, ancak serveti nisan ayının başından bu yana kabaca beşte bir oranında küçüldü ve şu anda 209,9 milyar dolara düştü.

  • Bu kaybın kısmen Tesla hisse fiyatındaki düşüşten kaynaklandığı iddia edildi. Bu da bu yıl en düşük seviyeye düşerek Musk'ı yaklaşık 12,3 milyar dolardan mahrum etti.

Elon Musk ve Twitter arasındaki bot hesap polemiği büyüyor: Hesapların yüzde yirmisi sahte!
TEKNOLOJİ
Elon Musk ve Twitter arasındaki bot hesap polemiği büyüyor: Hesapların yüzde yirmisi sahte!

HİSSELERİ DEĞER KAYBEDİYOR

Tesla hisseleri, Nisan ayında yüzde 19 değer kaybettikten sonra Mayıs ayında yüzde 18,5 oranında değer kaybetti.

Twitter hisseleri de çarşamba günü yüzde 3,8 değer kaybetti ve perşembe günü düşmeye devam etti.

Bu ay şimdiye kadar yüzde 24,8 düşen hisseler, geçen ayın yüzde 26.7'lik kazancının neredeyse tamamını geri götürdü. 4 Nisan'da Musk, Twitter'da yüzde 9,2 hisseye sahip olduğunu açıkladı ve 14 Nisan'da sosyal ağı 44 milyar dolar veya hisse başına 54,2 dolar karşılığında satın almaya hazır olduğunu duyurdu.

Twitter'ın yönetim kurulu başlangıçta Musk'ın devralmasına izin vermeye meyilli değildi, ancak 25 Nisan'da sosyal ağ tarafların bir anlaşmaya vardığını duyurdu.

Twitter'dan Elon Musk'a veto
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Yıllardır doğrudan bir müdahalesi olmasa da Twitter üzerinde yaptığı oylamalar ve manipülasyonlar Elon Musk’ın başını sık sık ağrıtıyor. Şimdi sosyal ağı satın almasına rağmen yine tehlikeli sularda geziyor.
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Twitter’dan Elon Musk’a uyarı<br>Geçtiğimiz hafta şok bir şekilde Twitter satın almaanlaşmasının askıda olduğunu duyuran Elon Musk, bot ve sahte hesapların oranının tam olarak hesaplanması için yönetim kuruluna talepte bulunduğunu belirtmişti.
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Elon Musk daha sonra yaptığı paylaşımda ise rastgele olarak seçilen 100 Twitter hesabı üzerinden bot hesap oranının bulunabileceğini ve Twitter’ın da bu tür bir hesaplama yaptığını dile getirdi. İpler de burada koptu. Musk bir ihtimal bot hesapların yüzde 90 seviyesine kadar ulaştığını iddia etti.
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Twitter hukuk ekibi açıklama sonrasında Elon Musk’a ulaşarak gizlilik sözleşmesinin ihlal edildiğini bildirdi.
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Zira bu hesaplama bilgileri şirket içi gizli bilgiler ve gerektiği takdirde satın alım sözleşmeleri veya menkul kıymetler komisyonuna sunulan mali dönem raporlarında yer veriliyor.
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Bunun tüm kullanıcılara açılması ve üstelik hepsinin bu hesabı yapmaya girişmesi sıkıntı oluşturabilir.<br>
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Elon Musk ve Twitter arasında gizlilik gerilimi
Twitter'dan Elon Musk'a veto
Elon Musk ve Twitter arasında gizlilik gerilimi Twitter üzerindeki sahte bot hesapların tahmini oranlarını nasıl hesapladığını anlatan Elon Musk'a gizlilik anlaşmasını ihlal ettiğine dair hukuk ekibi tarafından uyarı yapıldı.


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