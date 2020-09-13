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Teknoloji Üniversiteliler ürettikleri otonom araçla Robotaksi Yarışlarına damga vurdu
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Üniversiteliler ürettikleri otonom araçla Robotaksi Yarışlarına damga vurdu

Bu yıl rekor başvuru ile dikkat çeken TEKNOFEST'in en etkileyici etkinliklerinden biri de Robotaksi yarışları oldu. Karaelmas Teknoloji Takımı, hazırladıkları otonom araçla katıldıkları TEKNOFEST kapsamındaki "Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması"nda parkuru başarıyla tamamlayabilen ilk üç takımdan biri olmanın gururunu yaşıyor.

Haber Merkezi AA
Robotaksi yarışmasında derece yaptılar.
Robotaksi yarışmasında derece yaptılar.

Zonguldak'ta üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan Karaelmas Teknoloji Takımı, 6 aylık bir zaman içerisinde hazırladıkları otonom araçla yer aldıkları "Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması"nda parkuru başarıyla tamamlayabilen ilk üç takımdan biri olmanın mutluluğunu yaşıyor.

  • Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çalışmalarına imkanlar ölçüsünde devam eden takım, hareket eden elektrikli otonom bir araç yapmaya karar verdi. Zonguldak Teknopark'ta yer alan Emta Grup Laboratuvarlarında çalışmalarını sürdüren takım, 6 aylık zaman içerisinde elektrikli otonom araç yaptı ve BAKKA sayesinde Bilişim Vadisi'ne götürdü.

TEKNOFEST kapsamında Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen yarışlara 25 öğrenci 5 danışman öğretmenle katılan takım, tüm teknik testlerden geçti.

Mekaniği, elektroniği ve yazılımı öğrencilere ait olan ve 132 takım arasından başarıyla çıkarak 17 takım ile finalist olan araç, final yarışlarında parkuru başarıyla tamamlayabilen ilk üç takımdan biri olmanın gururunu yaşıyor.

Karaelmas Üniversitesi teknoloji takımı

"Aracın her şeyini öğrenciler yaptı"

Proje danışmanı Tolunay Demirci, öğrencilerin otonom araç yapmak ve yarışa katılmak istediklerini ve öğretmenlerin kendilerine destek verdiğini söyledi.

  • Teknoparkta aracın yapımına başlandığını ve pandemi sürecinde, imkanlar ölçüsünde çalışmaları sürdürdüklerini belirten Demirci, "Biz çocukların lojistik desteğini sağladık, onlar da kendi bilgi ve becerilerini sağladılar. Bu bir elektrikli otonom araç ve benim bildiğim Zonguldak'ın ilk elektrikli gidebilen otonom aracı." diye konuştu.

Demirci, Gebze Bilişim Vadisi'nde büyük bir pist yapıldığını, burada gelen takımlarla öğrencilerin yarıştığını vurgulayarak, "Bunu bir yarış olarak değerlendirmemek lazım. Bir bilgi birikimi, öğrenme sürecinin devamı olarak değerlendirmek lazım. Bu aracımız Türkiye'de o pisti bitirebilen 3 araçtan bir tanesi oldu. Gençlerimizi bu konuda tebrik ediyoruz çünkü aracın şasisini, elektroniğini, yazılımı başta olmak üzere her şeyini kendileri yaptı. Gerçekten geleceğimiz güzel ve umutlu. Zonguldak'ta bu iş yapılıyor." ifadelerini kullandı.

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"İlk 3 takımdan biriyiz"

Takım kaptanı Berat Cansız da aracı yaklaşık 6 aylık bir zamanda 3 farklı ekiple çalışarak yaptıklarını belirterek, "Bu zaman dilimi zorlu geçti. Pandemi süreci nedeniyle buluşamadığımız anlar oldu ama biz yine de yılmadık, hep birlikte çalıştık. Burada yağmura maruz kaldık, üstüne branda gerdik, bir şekilde çalışmalarımızı devam ettirdik." dedi.

Aracın her aksamanı el emeğiyle bugünlere getirdiklerini ifade eden Cansız, şöyle konuştu:

  • "Aracımız şu anda otonom olarak hareket edebilmektedir. Yani üzerinde bir sürücü olmadan, aracı istenilen noktaya, tabela ve şerit takibi yaparak gidebildiği anlamına geliyor bu. Biz bunu başardık. Aracımızı yarışmaya hazırladık ve gittik. Orada çok güzel hazırlanmış projeler vardı. Dış görünüş bakımından aracımız onlardan biraz zayıf kaldı çünkü dış görünüşüne fazla önem gösteremedik aracımızın ama burada asıl önemli olan aracın yazılımı ve algoritmasıydı. Araçlar piste girdi ve başarıyla sonuçlanan sadece 3 araç oldu. O üç araçtan bir tanesi de Zonguldak takımına aitti."

Ekipte yer alan Onat Bulut da yarışmanın güzel geçtiğini ve orada çok önemli deneyimler kazandıklarını vurguladı.

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