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POLİTİKA BİLİM

Selçuk Bayraktar'dan BirGün Gazetesi'nin haberine Twitter'dan cevap: TEKNOFEST'i eminiz yine çok seveceksiniz

Selçuk Bayraktar'dan BirGün'ün haberine cevap: Eminiz yine çok seveceksiniz

BirGün Gazetesi ürettiği siha ve İHA'larla PKK'nın kökünü kazıma noktasına getiren Selçuk Bayraktar'a, milyonların sevgisini kazanmış TEKNOFEST üzerinden çamur atmaya kalktı. Bayraktar'ın sosyal medyadan BirGün'e SİHA ve İHA göndermeli cevabına beğeni yağdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Türkiye'ye SİHA ve İHA'larıyla çağ atlatan Baykar Savunma Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar yine yerli ve milli menfaatlerin karşısındaki medyanın hedefinde.

Bayraktar'ı "AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı" diye tanımlayan BirGün gazetesi TEKNOFEST için yapılan harcamalarla ilgili algı operasyonu yapayım derken Selçuk Bayraktar'tan muhteşem bir açıklama geldi.

"ÖZELLİKLE SİHA VE FÜZELERİ 'ÇOK SEVDİĞİNİZİ' YAYINLARINIZDAN BİLİYORUZ"

Selçuk Bayraktar, BirGün gazetesinin Twitter'da paylaştığı haberi kendi hesabından paylaşarak şu yorumu yaptı:

  • "Sadece e-araç yarışması değil! Tübitak, İHA ve Roket yarışmalarını da düzenliyor. Özellikle SİHA ve füzeleri "çok sevdiğinizi" yayınlarınızdan biliyoruz. Bu yıl gençler daha gelişmiş füze ve İHA'larla TEKNOFEST'te yarışacaklar. Bekleriz. Eminiz yine çok seveceksiniz! "

TÜBİTAK YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) sosyal medya hesabından BirGün gazetesinin haberine ilişkin açıklama yaptı.

BAKAN VARANK'TAN BİRGÜN'E TEPKİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TEKNOFEST üzerinden hazımsızlık yapan BirGün'e sert tepki göstererek "15 yıldır düzenlediğimiz bir yarışmanın, bilime ve teknolojiye gönül vermiş yüzbinlerce genci buluşturan TEKNOFEST çatısı altında gerçekleştirilmesine bile saldırabiliyorlar. Merak etmeyin gençler, hakkınızı da geleceğinizi de sonuna kadar savunacağız; siz icad çıkarın yeter." ifadelerini kullandı.

PKK AĞZIYLA HABERCİLİK YAPIYORLAR

  • BirGün Gazetesi, geçen yıl düzenlenen Barış Pınarı Harekatı haberini sosyal medya hesabından "Türk savaş uçakları sivil bölgelere hava saldırısı düzenlemeye başladı" başlığı ile duyurmuştu.

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