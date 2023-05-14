Unutkanlığa iyi gelen uygulamalar

İş yoğunluğu ve gündelik hayatın koşturmacası içinde birçok şeyi unutanlar için ücretsiz uygulamalar mevcut. Telefonunuzdaki hatırlatıcıdan daha fazlasını vadeden bazı örnekler, unutkanlar için birebir. Öyle ki sadece toplantı veya ilaç saatini size bildiren içeriklerden bahsetmiyoruz. İçtiğiniz su miktarını hesaplayıp sondan başa doğru sayan, fatura son ödeme tarihini sizin için öğrenen, arabanızın park yerini bildiren sistemler günlük hayatı kolaylaştırıyor.

GÜNLÜK SU TÜKETİMİNİ MOBİLDEN TAKİP ET

Teknoloji sayesinde her türlü bilgiye kolay ulaştığımız bu dijital dünyada daha çabuk unutuyoruz. Çünkü herşey cep telefonumuzda hazır bekliyor. İronik biçimde unutkanlığa çare yine teknolojiden geliyor. Hafızayı zorlamayan ve ücretsiz indirilebilecek uygulamaları derledik. Su içmeyi unutanlara bir hatırlatıcıdan daha fazlasını sunan Carbodroid, günlük hedeflenen tüketim miktarını hesaplıyor. Sonrasında içmeniz gereken bardak sayısını geriye doğru sayıyor. Sanal ortamdaki asistan droid ise içilen su miktarına göre mutlu oluyor. Google Keep ise her geçen gün kendini geliştiren özellikleriyle telefonumuzun olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Belirlenen yer ve günde planlarınızı hatırlatan sisteme dosya, resim ve ses ekleyebilirsiniz.

FATURA TARİHİNİ KAÇIRMAYA SON

Plana göre kendinize mesaj gönderebilirsiniz. Kayıtlarınızı başkalarıyla da paylaşabiliyorsunuz. Üstelik uygulama ücretsiz. Faturalarla başı dertte olan ve otomatik ödemeyle pek işi olmayanlar için Bills Reminder birebir diyebiliriz. Fatura tarihini ve türünü kaydettikten sonra bilgilendirme mesajlarıyla ödeme yapabilirsiniz.

Sürekli ilaç kullanan için Mango Health

Todoist ise özellikle evden çalışanlara iş saatini bildirmek, dikkati toplamak ve daha verimli olmak için planlama yapıyor. Sesli komut özelliği olan uygulama mobil ve masaüstü cihazlar, internet tarayıcıları ve e-posta ile kullanılabiliyor. Ayrıca uygulamanın sesli komut özelliği de bulunmakta. Cover ise, telefonda en çok kullandığınız uygulamaları kilitli ekranınızda gösteriyor. Telefonunuzda yer alan ama uzun zamandır kullanmadığınız uygulamaları da hatırlatıp, sizin işte, evde ya da arabada olduğunuzu algılayarak, bu zaman dilimlerinde en çok kullandığınız uygulamaları kilitli ekranda gösteriyor.







