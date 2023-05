Unutkanlığa iyi gelen uygulamalar

GÜNLÜK SU TÜKETİMİNİ MOBİLDEN TAKİP ET

Teknoloji sayesinde her türlü bilgiye kolay ulaştığımız bu dijital dünyada daha çabuk unutuyoruz. Çünkü herşey cep telefonumuzda hazır bekliyor. İronik biçimde unutkanlığa çare yine teknolojiden geliyor. Hafızayı zorlamayan ve ücretsiz indirilebilecek uygulamaları derledik. Su içmeyi unutanlara bir hatırlatıcıdan daha fazlasını sunan Carbodroid, günlük hedeflenen tüketim miktarını hesaplıyor. Sonrasında içmeniz gereken bardak sayısını geriye doğru sayıyor. Sanal ortamdaki asistan droid ise içilen su miktarına göre mutlu oluyor. Google Keep ise her geçen gün kendini geliştiren özellikleriyle telefonumuzun olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Belirlenen yer ve günde planlarınızı hatırlatan sisteme dosya, resim ve ses ekleyebilirsiniz.