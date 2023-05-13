Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı: Seni önce Allah'a ısmarladık

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'ya ilişkin Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Selçuk Bayraktar'ın, "Seni önce Allah'a, sonra Milletimize ısmarladık" başlığıyla yayınladığı video büyük beğeni toplarken, 50 dakika içerisinde 230 bin görüntülenme elde etti.