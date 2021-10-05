Uzayda çekilecek ilk film: Rus yönetmen ve oyuncu yola çıktı

Uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı filmin çekimlerini gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilmesi planlanan ve Rus yönetmen Klim Shipenko ile oyuncu Yulia Peresild’i taşıyan roket fırlatıldı.



Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ve Channel One kanalı tarafından uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı film için yönetmen Klim Shipenko ve Rus aktris Yulia Peresild’ın Ekim ayında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderileceği açıklanmıştı.

İHA

Rus yönetmen Shipenko ve oyuncu Peresild’i taşıyan roket, Kazakistan’da bulunan Baykonur Uzay Üssü’nden Soyuz MS-19 uzay aracı ile fırlatılarak, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) doğru yola çıktı.

İHA

Yönetmen ve oyuncuya Rus kozmonot Anton Shkaplerov eşlik ederken, uzaya gönderilen heyet, uzay üssüne kalkıştan 3 saat önce geldi.

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Çok sayıda üs çalışanı tarafından yolcu edilen ekibin kapsüle bindirilmesinden sonra yakıt ikmali çalışmaları yapıldı.

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Fırlatma TSİ 11.55’te gerçekleştirilirken, fırlatma sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Fırlatma anı Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) başkent Moskova’da bulunan kontrol merkezinden takip altına alındı.

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12 gün boyunca uzayda film çekecekler



Yönetmen Klim Shipenko ve oyuncu Yulia Peresild’in geçtiğimiz yıl kabul edilen Uluslararası Uzay İstasyonu’nda film çekme projesi için ilk adım bugün atılmış oldu.

Uzaya gönderilen yönetmen ve oyuncu istasyona ulaştıktan sonra12 gün boyunca uzayda kalacak ve bahsi geçen uzay filminin çekimlerini yapacak.

Çekimlerin tamamlanmasının ardından uzaydaki ekip yine dünyaya dönecek.

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