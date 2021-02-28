NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda güneş panellerinin ömrünü doldurması nedeni ile ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne bağlı astronotlar, güneş paneli yükseltmeleri için gerekli modifikasyon kitlerini monte etmek için uzay yürüyüşüne çıktılar.

6 buçuk saat sürecek

Nasa astronotları Kate Rubins ve Victor Glover, ABD saati ile 06.00’da ISS’den çıkarak, istasyon tarihindeki 235’inci uzay yürüyüşüne başladı. Yürüyüşün yaklaşık 6 buçuk saat sürmesi bekleniyor. 5 Mart’ta ise Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Soichi Noguchi ve Rubins, 236’ıncı uzay yürüyüşü için istasyon ayrılması ve güneş paneli yükseltmeleri için gerekli modifikasyon kitlerini monte etmesi planlanıyor.

REKLAM

Güneş panellerinin gücü artıyor

Bu uzay yürüyüşü Glover’ın ve Rubins’in kariyerindeki 3’üncü, 5 Mart’taki uzay yürüyüşü ise Rubins ve Nguchi’nin kariyerlerindeki 4’üncü uzay yürüyüşü olacak.

ISS’deki mevcut güneş panelleri 15 yıllık hizmet ömrü için tasarlanmalarına rağmen 2000 yılında bu yana hizmet veriyorlar.

ISS’ye bu yıl mevcut güneş panellerine ek olarak yeni güneş panellerinin konuşlandırılması ile istasyonun gücü 160 kilovattan 215 kilovata çıkarılacak.

DÜNYA NASA'dan Türk profesöre ödül: Çığır açacak su projesi

TEKNOLOJİ Mars'a inen keşif aracından ilk yakın çekim fotoğrafları geldi