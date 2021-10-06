Teknoloji WhatsAppın çöküşü rakiplerine yaradı Telegrama 70 milyon kullanıcı geldi
SOSYAL MEDYA

WhatsApp'ın çöküşü rakiplerine yaradı: Telegram'a 70 milyon kullanıcı geldi

Facebook'un sistemleri çökünce bünyesinde bulunan Instagram ve WhatsApp da erişilmez oldu. WhatsApp'ın saatlerce kapalı kalması rakiplerine yaradı. Telegram'a 70 milyon yeni kullanıcı geldi. Turkcell de Bip'in kullanıcı sayısının 2'ye katlandığını açıkladı.

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WhatsAppın çöküşü rakiplerine yaradı: Telegrama 70 milyon kullanıcı geldi
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Sosyal medya devi Facebook pazartesi akşamından salı gecesinin ilk saatlerine kadar internetle adeta bağını kesti. Sınır geçit protokolünde meydana gelen hata bir anda bütün veri merkezlerini sardı ve Facebook'u görünmez kıldı. Ayrıca Facebook Holding'in sahibi olduğu Instagram ve WhatsApp da bu kesintiden payını aldı.

Telegram'ın kurucusu açıkladı

NTV'nin haberine göre; dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp 2021'in başından beri rakiplerine kullanıcı kaptırıyor. WhatsApp sene başında yaşanan veri gizliliği sözleşmesi krizini yönetemeyince milyonlarca kullanıcı başka alternatiflere yönelmişti. Geçen gün yaşanan çöküş sonrası da kullanıcılar benzer bir davranış sergiledi. Telegram'ın kurucusu Pavel Durov tarafından yapılan bilgilendirmeye göre o gün uygulamaya normalden çok daha fazla kullanıcı kaydoldu. Durov Telegram'da paylaştığı duyurusunda 70 milyon ek kullanıcının bir günde uygulamaya üye olduğunu aktardı.

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BİP kullanıcı sayısını iki katına çıkardı

Turkcell'in sahibi olduğu BiP de WhatsApp'taki krizden kar edenler arasında yerini aldı. Şirketten yapılan açıklamada BiP'in WhatsApp'ın çöktüğü anlarda kullanıcı sayısını ikiye katladığı belirtildi. 192 ülkede aktif hizmet veren BiP'in toplam indirilme sayısı 87 milyonu aşarken mesajlaşma sayısının da dört katına çıktığı açıklandı. Yeni kullanıcıların yarısının yurtdışından geldiği aktarıldı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü: Peki sosyal medyanın fişini kim çekti?
OYNAT 05:43
Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü: Peki sosyal medyanın fişini kim çekti?
Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü. Bu büyük çöküşte sosyal ağlara 7 saat erişilemedi. Facebook, özür dileyip kişisel verilerin çalınmadığını duyursa da birçok kullanıcı bu açıklamaya kulak asmıyor.Peki ama sosyal medyanın fişini kim çekti?

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