Teknoloji Zuckerbergin serveti eridi Facebooktaki 7 saatlik kesintinin maliyeti 60 milyon dolar
SOSYAL MEDYA

Zuckerberg'in serveti eridi: Facebook'taki 7 saatlik kesintinin maliyeti 60 milyon dolar

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook tarihinin en uzun süren erişim sıkıntısını yaşadı. Facebook'un altyapı direktörü Janardhan, yaklaşık 7 saat süren kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi. Facebook, kesinti sonrası kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu. Kesintiler nedeniyle Mark Zuckerberg’in kişisel serveti 3 saatte 6.7 milyar dolar eridi, böylece Facebook CEO'su, dünyanın en zenginler listesinden bir basamak aşağı inmiş oldu.

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Haber Merkezi Diğer
Zuckerbergin serveti eridi: Facebooktaki 7 saatlik kesintinin maliyeti 60 milyon dolar
Mark Zuckerberg

Sosyal medya platformları WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta dünya genelinde erişim sorunu yaşandı. Instagram ve Facebook'a yaklaşık 6 saat sonra bazı kullanıcılar tarafından yeniden erişim sağlanmaya başladı. Sputnik'in haberine göre; Facebook ve Instagram'ın ardından WhatsApp'ta da erişim sorununun giderilmesiyle ortalama 7 saat sonra platformlara erişim imkanı geri geldi. Facebook sözcüsü, hizmetlerin çalışmaya başladığını ancak eski haline dönmesinin biraz daha zaman alacağını duyurdu.

  • Facebook çevrimdışı olduğu süre boyunca 60 milyon dolardan fazla gelir kaybetti. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, birkaç saat içinde neredeyse 7 milyar dolar zarara uğradı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinde yaşanan erişim sorununun şirketin alan adı sunucularını etkileyen bir değişiklik yapmasından kaynaklandığı iddia edildi.

  • Bu rakam, Facebook'un 91 günlük dönemde 29.08 milyar dolarlık ikinci çeyrek kazançlarına dayanıyor.

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Büyük çöküş: Facebook 6 saatlik kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu

Facebook'tan ilk açıklama

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.

  • Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

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