Teknoloji WhatsApp Facebook ve Instagram çöktü
SOSYAL MEDYA

WhatsApp Facebook ve Instagram çöktü

Sosyal medya platformları WhatsApp Facebook ve Instagram'a yaklaşık 7 saat boyunca erişim sağlanamadı. Konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı. Uzun süreli problemin ardından Türkiye saati ile 00.55 sularında uygulamalar bazı kullanıcılar için yeniden erişime açıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
WhatsApp Facebook ve Instagram çöktü
(Arşiv)

İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" isimli internet sitesine göre Türkiye saatiyle 18.40'tan itibaren Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandı.

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.

Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

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Yaklaşık 7 saat sonra erişime açıldı

Uzun süreli problemin ardından Türkiye saati ile 00.55 sularında uygulamalar bazı kullanıcılar için yeniden erişime açıldı.

Global sorundan Türkiye de kısman etkilendi

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan da bir açıklama geldi.

  • Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sayan, "WhatsApp Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadelerini kullandı.

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'Yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemi ortaya çıktı'

Sayan, daha sonra bir açıklama daha yaparak şunları söyledi:

"Facebook, Instagram ve WhatsApp servislerine uzun bir süre geçmesine rağmen ulaşılamıyor. Anlık haberleşme amacıyla kullanılan yabancı menşeli platformlar (OTT servisler) ve sosyal ağlar, ülkelerin yasal düzenlemelerine uymadığı gibi, hizmet kalitesi taahhütleri de bulunmuyor.

Kullanıcı sayısı arttıkça ekonomik değeri büyüyen bu platformların, kullanıcılarına karşı daha fazla sorumlu olması gerekiyor. Bu mecralarda sıkça yaşanan kesintiler, tüketici hakları yönünden yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum."

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