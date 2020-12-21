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Teknoloji Xiaominin yeni katlanabilir telefon konsepti ortaya çıktı
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Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefon konsepti ortaya çıktı

Xiaomi'nin ilk katlanabilir telefonu Cetus, Samsung Galaxy Fold'daki gibi tam ortadan ikiye katlanacak şekilde tasarlanıyor. 90 Hz ya da 120 Hz'lik bir ekran ve 108 MP'lik kamera da diğer detaylar arasında.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Xiaomi katlanabilir telefon
Xiaomi katlanabilir telefon

İncelen çerçeveler, gelişen kameralar ve yepyeni teknolojiler derken akıllı telefonlar için yeni trend katlanabilir modeller. Şu anda Apple, Samsung, OPPO ve Huawei başta olmak üzere birçok farklı şirket katlanabilir telefonlar üzerinde çalışıyor. Hatta her geçen gün yeni örneklere ilişkin patent dosyaları da ortaya çıkıyor.

Samsung Galaxy Fold'daki gibi katlanacak.

Son olarak az önce bahsettiğimiz akıllı telefon üreticileri arasına Xiaomi de dahil oluyor. Cetus ismiyle anılan yeni model özellikle tam ortadan katlanabilir bir tasarıma sahip olacak.

Xiaomi'nin katlanabilir telefon konsepti, Galaxy Fold'dakine benzer bir yapı sunuyor.

Yani aslında Samsung Galaxy Fold'dakine benzer bir yapıyla sunulması beklenen yeni telefon, yüksek yenileme hızı vadeden bir esnek ekran barındırıyor. Tahminler 90 Hz ya da 120 Hz yenileme hızının sunulacağı yönünde.

Tüm bunlara ek olarak özellikle kamera tarafında da büyük bir atılım bekleniyor. Hatta tahminler 108 MP'lik bir arka kameraya yer verileceği yönünde.

Bu arada Android tarafında ise en güncel sürümün gelmesi bekleniyor. Yani yeni telefonun çıkışıyla birlikte Android11'in kurulu geleceği üzerinde duruluyor.

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