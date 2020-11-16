Xiaomi Mi serisinin yeni üyeleri 10T ve 10T Pro raflarda yerini alıyor

Pandemi nedeniyle dünyada oluşan durgunluk teknoloji şirketlerinin yanından dahi geçmedi. Teknolojinin dev öncüleri her geçen gün yeni bir cihaz ile boy göstermeye devam ediyor. Son olarak
- Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, online olarak yaptığı tanıtım ile Mi serisinin yeni üyeleri olan Mi 10T Pro ve Mi T'yi görücüye çıkardı. Serinin yeni amiral gemisi konumunda olan Mi 10T Pro, bünyesinde barındırdığı bir çok yeni özellik ile yeni bir seviyeye çıkılor. Mi 10T ise oyunculardan iş dünyasının profesyonellerine kadar tüm kullanıcılara birinci sınıf deneyim sunuyor.
Kaliteli ekran gözünürlüğü kaldığı yerden devam ediyor
108 Megapiksel kameraya sahip ilk akıllı telefonunu tanıtan ve fotoğraf yazılımlarıyla ilgili birçok yeniliğe imza atan Xiaomi, 108 megapiksel kamera segmentinde de yeniliklere öncülük ediyor.
- Mi 10T Pro, markanın ultra yüksek çözünürlüklü mirasını OIS ve 8K video desteği ile sürdürüyor. Mi 10T, etkileyici bir 64MP ana kameraya sahip. Hem Mi 10T Pro hem de Mi 10T, 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 Megapiksel makro kamera ile birlikte üçlü kamera kurulumuyla en önemli anların kusursuz bir şekilde yakalanabilmesine olanak tanıyor.
20 Megapiksellik ön kamera, selfie çekerken ya da sevdiklerinizle görüntülü konuşurken en iyi şekilde görünmenizi sağlıyor. Xiaomi’nin mevcut teknolojilerini temel alan Mi 10T Pro ve Mi 10T, yeni ve dinamik fotoğraf yazılımlarıyla dikkat çekiyor.
Altı bağımsız uzun pozlama modu, dinamik arka planı bulanıklaştırırken, sabit nesneye odaklanarak hareketli kalabalıktan ayırma ve dönen bir gökyüzü efekti oluşturan yıldız izleri gibi farklı özelliklere sahip sanatsal fotoğraflar çekebilmenize olanak tanıyor.
Photo Clones özelliğiyle dört farklı pozunuzu tek bir fotoğrafa yerleştirebiliyorsunuz. Seri çekim özelliği ise kullanıcıların videoya da dönüştürülebilen bir zaman aralığı ile fotoğraflar oluşturma olanağı tanıyarak eğlenceyi bir üst seviyeye taşıyor. Üç yeni fotoğraf filtresi (Cyberpunk, Gold vibes ve Black ice) ruh halinizi fotoğraflarınıza aktarmaya yardımcı oluyor.
Qualcomm işbirliği ile kusursuz oyun deneyimi
Qualcomm Snapdragon 865 ile içinizdeki yaratıcılığı açığa çıkarın ve oyuna başlayın
- Mi 10T Pro ve Mi 10T, amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 865 ile olağanüstü güç verimliliği, performans ve 5G bağlanabilirlik sunuyor. Xiaomi, cihazlarına daha öncesine göre çok daha fazla konumda, daha fazla sayıda ağla uyumluluk sunan geniş bir 5G bant yelpazesi ekledi. Kullanıcılar ayrıca, Qualcomm Adreno 650 GPU sayesinde masaüstü bilgisayar düzeyinde oyun deneyimi yaşayacaklar.
Cihazlar, UFS3.1 ve LPDDR5 ile sektördeki mevcut en gelişmiş ROM ve RAM teknolojilerine sahip. Ek özelliklere sahip devasa 5.000 mAh (tip) pil, telefonunuzu tüm gün kesintisiz bir şekilde kullanabilmenizi sağlıyor Mi 10T Pro ve Mi 10T, Xiaomi'nin en büyük amiral gemisi pillerinden birine sahip.
Xiaomi Mi 10T Pro ve Xiaomi Mi10T'nin Türkiye satış fiyatı ne kadar?
Devasa 5.000 mAh (tip). Kullanılan pil gücü optimizasyonu sayesinde daha uzun pil ömrü için gücü daha verimli bir şekilde kullanıyor. MMT (Middle middle tab) teknolojisi, benzersiz yüksek hızlı 33W kablolu şarj işlemi ve cihazlarla birlikte gelen 33W şarj cihazı sayesinde şarj ihtiyacı hızla karşılanıyor. Mi 10T Pro 5.799 TL’den, Mi 10T ise 4.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.