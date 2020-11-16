Xiaomi Mi serisinin yeni üyeleri 10T ve 10T Pro raflarda yerini alıyor

Pandemi nedeniyle dünyada oluşan durgunluk teknoloji şirketlerinin yanından dahi geçmedi. Teknolojinin dev öncüleri her geçen gün yeni bir cihaz ile boy göstermeye devam ediyor. Son olarak

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, online olarak yaptığı tanıtım ile Mi serisinin yeni üyeleri olan Mi 10T Pro ve Mi T'yi görücüye çıkardı. Serinin yeni amiral gemisi konumunda olan Mi 10T Pro, bünyesinde barındırdığı bir çok yeni özellik ile yeni bir seviyeye çıkılor. Mi 10T ise oyunculardan iş dünyasının profesyonellerine kadar tüm kullanıcılara birinci sınıf deneyim sunuyor.

Xiaomi 10 T



Kaliteli ekran gözünürlüğü kaldığı yerden devam ediyor

108 Megapiksel kameraya sahip ilk akıllı telefonunu tanıtan ve fotoğraf yazılımlarıyla ilgili birçok yeniliğe imza atan Xiaomi, 108 megapiksel kamera segmentinde de yeniliklere öncülük ediyor.

Mi 10T Pro, markanın ultra yüksek çözünürlüklü mirasını OIS ve 8K video desteği ile sürdürüyor. Mi 10T, etkileyici bir 64MP ana kameraya sahip. Hem Mi 10T Pro hem de Mi 10T, 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 Megapiksel makro kamera ile birlikte üçlü kamera kurulumuyla en önemli anların kusursuz bir şekilde yakalanabilmesine olanak tanıyor.

20 Megapiksellik ön kamera, selfie çekerken ya da sevdiklerinizle görüntülü konuşurken en iyi şekilde görünmenizi sağlıyor. Xiaomi’nin mevcut teknolojilerini temel alan Mi 10T Pro ve Mi 10T, yeni ve dinamik fotoğraf yazılımlarıyla dikkat çekiyor.

FOTOĞRAF 13 Xiaomi'nin geliştirdiği Android'i farklılaştıran ve kendine özel bir ekran arayüzü sunan MIUI desteğinin çekilmesiyle birlikte bu cihazlar bir süre daha güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek. İşte Xiaomi'nin fişini çektiği o modeller: Xiaomi Redmi 3S Xiaomi Redmi 3X Xiaomi Redmi 4 Xiaomi Redmi 4A Xiaomi Redmi Pro Xiaomi Xiaomi Redmi Note 4 Xiaomi Redmi Note 3 Çinli şirket diğer yandan MIUI 11 sürümü üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sürüm yeni bir kullanıcı arayüzü ve görünüme sahip olacak. Buna ek olarak, MIUI 11'in Huawei’nin EMUI yazılımına benzer şekilde çalışacak yeni bir güç tasarrufu modu ile geleceği de açıklandı. MIUI 11'de güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde aramalar ve mesajlar dışındaki tüm işlevler kapatılacak. Ayrıca güç tasarrufu modu özelleştirilebilir olacak ve kullanıcılar tarafından kişisel kullanıma göre ayarlanabilecek. Xiaomi 7 modelinin fişini çekiyor Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, aldığı flaş bir kararla 7 farklı telefon modeline olan desteğini geri çektiğini duyurdu. Şirket, Redmi serisinde yer alan bu modellere artık MIUI sürüm desteği sunmayacak.

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Altı bağımsız uzun pozlama modu, dinamik arka planı bulanıklaştırırken, sabit nesneye odaklanarak hareketli kalabalıktan ayırma ve dönen bir gökyüzü efekti oluşturan yıldız izleri gibi farklı özelliklere sahip sanatsal fotoğraflar çekebilmenize olanak tanıyor.

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Photo Clones özelliğiyle dört farklı pozunuzu tek bir fotoğrafa yerleştirebiliyorsunuz. Seri çekim özelliği ise kullanıcıların videoya da dönüştürülebilen bir zaman aralığı ile fotoğraflar oluşturma olanağı tanıyarak eğlenceyi bir üst seviyeye taşıyor. Üç yeni fotoğraf filtresi (Cyberpunk, Gold vibes ve Black ice) ruh halinizi fotoğraflarınıza aktarmaya yardımcı oluyor.

Xiaomi 10 T

Qualcomm işbirliği ile kusursuz oyun deneyimi

Qualcomm Snapdragon 865 ile içinizdeki yaratıcılığı açığa çıkarın ve oyuna başlayın

Mi 10T Pro ve Mi 10T, amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 865 ile olağanüstü güç verimliliği, performans ve 5G bağlanabilirlik sunuyor. Xiaomi, cihazlarına daha öncesine göre çok daha fazla konumda, daha fazla sayıda ağla uyumluluk sunan geniş bir 5G bant yelpazesi ekledi. Kullanıcılar ayrıca, Qualcomm Adreno 650 GPU sayesinde masaüstü bilgisayar düzeyinde oyun deneyimi yaşayacaklar.

Cihazlar, UFS3.1 ve LPDDR5 ile sektördeki mevcut en gelişmiş ROM ve RAM teknolojilerine sahip. Ek özelliklere sahip devasa 5.000 mAh (tip) pil, telefonunuzu tüm gün kesintisiz bir şekilde kullanabilmenizi sağlıyor Mi 10T Pro ve Mi 10T, Xiaomi'nin en büyük amiral gemisi pillerinden birine sahip.

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Xiaomi Mi 10T Pro ve Xiaomi Mi10T'nin Türkiye satış fiyatı ne kadar?

Devasa 5.000 mAh (tip). Kullanılan pil gücü optimizasyonu sayesinde daha uzun pil ömrü için gücü daha verimli bir şekilde kullanıyor. MMT (Middle middle tab) teknolojisi, benzersiz yüksek hızlı 33W kablolu şarj işlemi ve cihazlarla birlikte gelen 33W şarj cihazı sayesinde şarj ihtiyacı hızla karşılanıyor. Mi 10T Pro 5.799 TL’den, Mi 10T ise 4.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.