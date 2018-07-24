Teknoloji YouTube keşfet özelliğini duyurdu
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YouTube keşfet özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu!

YouTube 'keşfet' özelliğini duyurdu

YouTube, kullanıcıların sitede daha kaliteli vakit geçirebilmesi için 'keşfet' özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu. Özellik sayesinde kullanıcılar ilgi alanlarına göre videolarla karşılaşacak. Peki, 'keşfet' özelliği YouTube’a ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
YouTube
YouTube

YouTube, kullanıcıların kendileri için önemli olan videoları bulmasını, izlemesini ve paylaşmasını daha kolay hale getirecek yeni keşfet özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu. Özellik sayesinde kullanıcılar artık ilgi alanlarına göre video ve kanallarla karşılaşacak.

Keşfet özelliğinin test aşamasında olduğunu ve şimdilik küçük bir iPhone kullanıcı grubu üzerinde çalıştıklarını söyleyen YouTube, bu yeni özelliğin yakın zamanda tüm kullanıcılarda aktif olacağını duyurdu.

YouTube'un ürün yönetim direktörü Tom Leung'a göre, Keşfetme özelliği, uygulamanın ana ekranının altında, kullanıcıların yüzde 1'i için bir “sekme” olarak görünecek.

YouTube ürün yönetim direktörü Tom Leung

Keşfetme özelliği, izleyicilerin daha önce izledikleri videolara göre video önerileri sunacak, ancak ana ekranından zaten daha geniş bir kapsamı olan videolar sunacak.

Bu arada, farklı konu ve kategorilerde de çeşitli başlıklar sunulacak. Twitter'da; bilim, spor, sanat gibi başlıklar, Instagram'da da; güldürü, hayvanlar, temek ve spor gibi başlıklar YouTube'un Keşfet panelinde de görünür olacak.

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