Teknoloji Googleın çatı şirketi bilançosunu açıkladı
İNTERNET

Google'ın çatı şirketi bilançosunu açıkladı

Google’ın çatı şirketi Alphabet'in ikinci çeyrek geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 yükseldi. Google'ın reklam gelirlerinde yüzde 23,9 artış kaydedildi.

Haber Merkezi Diğer
Google'ın reklamlardan elde ettiği gelir yılın ikinci çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 23,9 artışla 28,09 milyar dolara yükseldi.
Google'ın reklamlardan elde ettiği gelir yılın ikinci çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 23,9 artışla 28,09 milyar dolara yükseldi.

Alphabet bu yılın ikinci çeyreğinde dair bilançosunu açıkladı. Firma tarafından yapılan açıklamada, şirketin yılın ikinci çeyreğindeki gelirinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 25,6 artarak 32,66 milyar dolar olduğu belirtildi. Firma, 2017'nin nisan-haziran döneminde 26,01 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Hürriyet’te yer alan habere göre açıklamada, şirketin net karının ise yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9,4 azalarak 3,19 milyar dolara gerilediği bilgisi paylaşıldı. Alphabet, geçen senenin ikinci çeyreğinde 3,52 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın hisse başına düşen karının geçen yılın nisan-haziran döneminde 5,01 dolardan, bu senenin aynı döneminde 4,54 dolara gerilediği bildirildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği'nin geçen hafta Google'a verdiği 5,07 milyar dolarlık cezanın net kara yansıtıldığı bilgisine yer verildi.

Reklam gelirleri 6 milyar dolar arttı

Açıklamada ayrıca, Google'ın reklam gelirlerinde yıldan yıla artış görüldüğü bilgisine de yer verildi. Buna göre, Google'ın reklamlardan elde ettiği gelir yılın ikinci çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 23,9 artışla 28,09 milyar dolara yükseldi. Google, geçen yılın nisan-haziran döneminde 22,67 milyar dolar reklam geliri elde etmişti.

Alphabet'in gelirindeki yıldan yıla yükselişin piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesinin ardından firmanın hisselerinde de artış görüldü.

Şirketin hisseleri pazartesi gününü bin 211 dolardan tamamladıktan sonra, New York borsasının kapanmasının ardından yapılan sınırlı işlemlerde bin 272 dolara kadar yükselerek yüzde 5 artış kaydetti.

Erdoğan'dan 21 gün açıklaması

Erdoğan'dan 21 gün açıklaması
Atama sonuçları açıklandı

Atama sonuçları açıklandı

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı.
'Türk milletiasker bir millettir'

'Türk milletiasker bir millettir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu.
Kayan bina çöktü

Kayan bina çöktü

​Beyoğlu'nda acil olarak tahliye edilen bina çöktü.
Doktorlarını şaşkına çevirdi

Doktorlarını şaşkına çevirdi

​Ronaldo'nun test sonuçları doktorlarını şaşkına çevirdi.
'Ne ilk ne de son olacak'

'Ne ilk ne de son olacak'
Türkiye'yedöviz getirecek

Türkiye'yedöviz getirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait şirket kuruluyor.
Laos'ta baraj çöktü

Laos'ta baraj çöktü

​Çok sayıda ölü ve yüzlerce kayıp var.
Komşu yanıyor

Komşu yanıyor

​60 kişinin öldüğü yangın hala kontrol altına alınamadı.

Mesut Özil, batının ikiyüzlülüğüne ayna tutmaktan çok daha fazlasını yaptı Pazar günü yayınladığı açıklama
'Pes' dedirtti

'Pes' dedirtti

Onca uyarıya rağmen hala para toplayabiliyorlar.

​Akdeniz'de büyük kavga: Türkiye mektup yazacak.
Benfica Fener'i eler

Benfica Fener'i eler

​Portekizli oyuncudan tepki alan sözler.
İki yenibaşkanlık kuruldu

İki yenibaşkanlık kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'nda yeni sistem oluşuyor.
Nasır'dan bugüneMısır'da ne değişti?

Nasır'dan bugüneMısır'da ne değişti?

​Kral Faruk'un devrilmesiyle yönetimi ele geçirmişti.
Yeni Pakistan'agiden yol

Yeni Pakistan'agiden yol

​Şahbaz Şerif, askeri vesayete karşı sınav veriyor.

Zor olan ama mecbur olduğumuz şey; Türkiye’nin bundan sonrasına bir şeyler söylemektir. Geçmişe takılıp ka

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.