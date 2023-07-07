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Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücreti ne kadar?

Yurt dışı IMEI telefon kayıt ücreti 20 bin TL'ye yükseltildi. Yurt dışından getirilmiş ya da yurt dışında bulunan ve ülkeye gelecek olan cihazların IMEI kaydını yaptırmak gerekiyor. Cihaz yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra, en geç 120 gün içerisinde kayıt işlemini yaptırmak gerekiyor. 7 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 2023 IMEI telefon kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseltildi. IMEI kayıt ücreti için belirlenen 20 bin TL'lik yeni tutar, 8 Temmuz itibarıyla geçerli olacak. Peki IMEI kaydı nasıl yapılır? İşte IMEI kaydı sorgulama işlemi.

16:20 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
IMEI kaydı nasıl yapılır?

IMEI kaydı nasıl yapılır?

IMEI kaydı ve yurt dışı telefon kayıt ücreti araştırılıyor. Yurt dışından getirilen cihazların belli bir sürede kayıt altına alınması gerekiyor. Yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için BTK'nın belirttiği 120 gün içinde e-Devlet üzerinden başvuruda bulunulması gerekiyor. Kayıt işlemi için öncelikle
üzerinden kayıt hakkı sorgulanır ve daha sonra harç ücreti yatırılıp kayıt işlemleri tamamlanır.

IMEI kaydı nasıl yapılır?

T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

2023 IMEI Telefon kayıt ücreti ne kadar oldu?

2023 yılında IMEI kayıt ücreti 2 bin 732 TL'den 6 bin 91 TL'ye çıkarılmıştı. Bu ücret 7 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL'ye yükseltildi. IMEİ kayıt ücreti için belirlenen 20 bin TL'lik yeni tutar, 8 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

e-Devlet IMEI kayıt sayfası ile yapılacak işlemler

Şifre ve TC kimlik numaranız ile
e-Devlet IMEI kayıt adresi
ne giriş yapın.
Kayıtlı Cihazlarım ve Kayıt Hakkı Sorgulama > IMEI Kaydet > Devam
Et butonlarına tıklayın.
IMEI Kaydet adımında “
Kayıt Yaptırabilirsiniz
” uyarısı yerine “Kayıt işlemi yapabilmeniz için 1 Ocak tarihinden sonra yurda girişin olması gerekir” uyarısı ile karşılaşıyorsanız kayıt hakkınız yoktur. 3 takvim yılı boyunca her kişinin sadece 1 tane cihaz için IMEI kayıt yaptırma hakkı vardır. Daha önce kayıt yapan ve süreyi doldurmayan kişiler için bu tarz bir uyarı çıkar ve sürenin beklenmesi gerekir.

Kendi adınıza veya çocuğunuz adına kayıt yaptırmak için sunulan seçeneklerden uygun olana tıklayın.

Kendi Bilgilerim ile Başvuru Yapacağım > IMEI Kodu Girişi > Fiziksel SIM / E-SIM Kodları adımlar
ı ile sayfada ilerlenir.
Cep telefonu IMEI kodunu öğrenmek için arama ekranından *
#06#
tuşlayabilirsiniz. Kodu girdikten sonra birkaç kere kontrol edin çünkü kayıt sonrası işlem geri alınamaz ve vergi ödemeniz iade edilmez.
Yurda Giriş Yapılan Belge Türü > ” T.C Pasaportu / Nüfus Cüzdanı – ID Kart > Belgenin Ait olduğu Ülke (Türkiye) > Giriş Yapılan Belge No > Yurda Giriş Tarihi > Devam Et butonları
ile ilerleyebilirsiniz.

IMEI sorgulama nasıl yapılır?

IMEI sorgulaması e Devlet
ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliğiyle gerçekleştirilebiliyor. E Devlet sistemine şifre ve T.C bilgileriyle giriş yaparak https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama adresinden IMEI bilgisi görüntülenebilir.
IMEI sorgulamasının diğer bir yolu da telefonun 'Ayarlar' menüsü. iOS cihazlar için
IMEI numara sorgulaması
için
Ayarlar> Genel > Hakkında seçenekleri
takip edilir.
Android telefonlarda IMEI numarası ise
Ayarlar> Sistem>Telefon
bilgisi kısmından görüntülenebilir.

Ayrıca IMEI numarası cihazın *#06# tuşlarına basılmak suretiyle öğrenilebilmektedir.

Maliye Bakanlığı IMEI online ödeme nasıl yapılır?

Maliye Bakanlığı İnternet Vergi Dairesi seçildiği zaman açılan ekrana TC kimlik No, adı – soyadı, bulunulan il ve ilçe Vergi Dairesi Müdürlüğü adı, cep telefonu IMEI numarası bilgileri yazarak “ÖDE” butonuna tıklanır.

Açılan ödeme ekranına kredi kartı bilgilerinizi girip cep telefonunuza gelen kodu girdikten sonra online ödemeyi tamamlayabilirsiniz.

Banka ya da Vergi Dairesi uygulaması üzerinden ödeme tamamlandıktan sonra e-Devlet sayfasından “Ödememi Kontrol Et” butonuna tıklanır. Kayıt işleminin tamamlandığına ya da ödeme beklendiğine dair bir uyarı alabilirsiniz. Ödeme bekleniyorsa birkaç saat sonra tekrar kontrol ederek hala aynı sorunu alıyorsanız bankanız ile iletişime geçebilirsiniz. Kayıt tamamlandığı zaman ekranda “IMEI Numarası Kayıtlı” bilgisi çıkar.

IMEI kayıtsız kaç gün?

Cihaz yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra, en geç 120 gün içerisinde kayıt işlemini yaptırmanız gerekir.

IMEI kaydı kaç lira?

Her yıl değişen IMEI kayıt ücreti, 7 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 2023 IMEI telefon kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseltildi. IMEI kayıt ücreti için belirlenen 20 bin TL'lik yeni tutar, 8 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

Yurtdışından gelen telefon pasaportsuz nasıl açılır?

Yurtdışından getirilen telefonların pasaport ibraz edilmeden açtırılması mümkün değildir. Ancak, yurtdışından açılmış olan telefonların Türkiye'de kullanıma hazır hale getirilmesi mümkündür. Bunun için, yurtdışında açılan telefonun kullanıma hazır hale getirildiğine dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.





#IMEI
#e-Devlet
#imei kayıt ücreti
1 saat önce
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