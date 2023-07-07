IMEI kaydı nasıl yapılır?
IMEI kaydı nasıl yapılır?
T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.
2023 IMEI Telefon kayıt ücreti ne kadar oldu?
2023 yılında IMEI kayıt ücreti 2 bin 732 TL'den 6 bin 91 TL'ye çıkarılmıştı. Bu ücret 7 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL'ye yükseltildi. IMEİ kayıt ücreti için belirlenen 20 bin TL'lik yeni tutar, 8 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.
e-Devlet IMEI kayıt sayfası ile yapılacak işlemler
Kendi adınıza veya çocuğunuz adına kayıt yaptırmak için sunulan seçeneklerden uygun olana tıklayın.
IMEI sorgulama nasıl yapılır?
Ayrıca IMEI numarası cihazın *#06# tuşlarına basılmak suretiyle öğrenilebilmektedir.
Maliye Bakanlığı IMEI online ödeme nasıl yapılır?
Maliye Bakanlığı İnternet Vergi Dairesi seçildiği zaman açılan ekrana TC kimlik No, adı – soyadı, bulunulan il ve ilçe Vergi Dairesi Müdürlüğü adı, cep telefonu IMEI numarası bilgileri yazarak “ÖDE” butonuna tıklanır.
Açılan ödeme ekranına kredi kartı bilgilerinizi girip cep telefonunuza gelen kodu girdikten sonra online ödemeyi tamamlayabilirsiniz.
Banka ya da Vergi Dairesi uygulaması üzerinden ödeme tamamlandıktan sonra e-Devlet sayfasından “Ödememi Kontrol Et” butonuna tıklanır. Kayıt işleminin tamamlandığına ya da ödeme beklendiğine dair bir uyarı alabilirsiniz. Ödeme bekleniyorsa birkaç saat sonra tekrar kontrol ederek hala aynı sorunu alıyorsanız bankanız ile iletişime geçebilirsiniz. Kayıt tamamlandığı zaman ekranda “IMEI Numarası Kayıtlı” bilgisi çıkar.
IMEI kayıtsız kaç gün?
Cihaz yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra, en geç 120 gün içerisinde kayıt işlemini yaptırmanız gerekir.
IMEI kaydı kaç lira?
Her yıl değişen IMEI kayıt ücreti, 7 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 2023 IMEI telefon kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseltildi. IMEI kayıt ücreti için belirlenen 20 bin TL'lik yeni tutar, 8 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.
Yurtdışından gelen telefon pasaportsuz nasıl açılır?
Yurtdışından getirilen telefonların pasaport ibraz edilmeden açtırılması mümkün değildir. Ancak, yurtdışından açılmış olan telefonların Türkiye'de kullanıma hazır hale getirilmesi mümkündür. Bunun için, yurtdışında açılan telefonun kullanıma hazır hale getirildiğine dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.