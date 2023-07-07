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Ekonomi

Noter, pasaport, vize, cep telefonu ve KDV oranlarındaki artış Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla noter, pasaport ve vize harç ücretlerinde yüzde 50 artış yapıldı. 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL oldu. Mal ve Hizmetlerde uygulanan Katma Değer Vergisi oranları da artırıldı. Yüzde 18 olan KDV yüzde 20’ye, yüzde 8 olarak uygulanan KDV ise yüzde 10’a çıkarıldı.

07:08 . 7/07/2023 Cuma
DHA
Arşiv

Arşiv

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla
katma değer vergisi (KDV)
yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarıldı.

Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi ve yeme-içme sektöründeki KDV yüzde 10 olacak.

Mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünler, sigara ve alkolde KDV yüzde 20 olacak.

KDV artışı otomotivi de kapsıyor

KDV artışı, otomotivi de kapsıyor. Otomobillerde KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi. Böylece yüzde 80 ÖTV’li otomobillerde ki vergi yüzde 112’den yüzde 116’ya çıktı.

Gıda maddelerinde KDV oranı değişmedi

Daha çok gıdayı kapsayan yüzde 1'lik KDV diliminde değişiklik yapılmadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Pasaport, noter, vize harçları ne kadar oldu?

Maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre pasaport, noter ve vize harçları yüzde 50 oranında artırıldı.

Yüzde 50'lik artış çalışma izni, ipotek, dava, yargı, gemi-liman, ruhsat ve diploma harçlarını da kapsıyor.

Sürücü belgesi hariç tutuldu

Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan sürücü belgesi harçlarında değişiklik olmayacak.

Tapu harçlarında artış

Konut fiyatının bedeli üzerinden alınan tapu harcında da yüzde 50 artışa gidildi. Şu an yüzde 4 olarak alınan tapu harcı yüzde 6'ya yükseltildi.

Cep Telefonu IMEI harcı ne kadar oldu?

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL’ye çıkarılmasına karar verildi. Yeni harç miktarı bugünden itibaren geçerli olacak.

  • Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde bu ücret 6 bin 91 TL’ydi.

Şans oyunlarında vergi artırıldı

Şans oyunları vergisi, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 5’ten yüzde 10’a, at yarışlarında yüzde 7’den yüzde 14’e ve diğer şans oyunlarında yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldı.

Tüketici kredilerinde BSMV oranı yüzde 15'e çıkarıldı

Tüketici kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BMSV) yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.

Böylece faiz, komisyon ve ücret gelirleri üzerinden alınan vergi yüzde 50 artacak

Öte yandan
Borsa İstanbul
'da işlem gören tam mükellef sermaye şirketi payları için yüzde 0 tevkifat uygulanmasının devamı öngörülüyor. Diğer sermaye şirketlerinde ise bugünden önce iktisap edilen kendi hisse senetlerine ilişkin olarak tevkifat oranı yüzde 0 olarak, bugünden itibaren iktisap edilen hisse senetleri için ise yüzde 15 olarak uygulanacak.


 

#pasaport
#vize
#noter
#resmi gazete
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