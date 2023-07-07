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Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi ve yeme-içme sektöründeki KDV yüzde 10 olacak.
Mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünler, sigara ve alkolde KDV yüzde 20 olacak.
KDV artışı otomotivi de kapsıyor
KDV artışı, otomotivi de kapsıyor. Otomobillerde KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi. Böylece yüzde 80 ÖTV’li otomobillerde ki vergi yüzde 112’den yüzde 116’ya çıktı.
Gıda maddelerinde KDV oranı değişmedi
Daha çok gıdayı kapsayan yüzde 1'lik KDV diliminde değişiklik yapılmadı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.
Pasaport, noter, vize harçları ne kadar oldu?
Maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre pasaport, noter ve vize harçları yüzde 50 oranında artırıldı.
Yüzde 50'lik artış çalışma izni, ipotek, dava, yargı, gemi-liman, ruhsat ve diploma harçlarını da kapsıyor.
Sürücü belgesi hariç tutuldu
Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan sürücü belgesi harçlarında değişiklik olmayacak.
Tapu harçlarında artış
Konut fiyatının bedeli üzerinden alınan tapu harcında da yüzde 50 artışa gidildi. Şu an yüzde 4 olarak alınan tapu harcı yüzde 6'ya yükseltildi.
Cep Telefonu IMEI harcı ne kadar oldu?
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL’ye çıkarılmasına karar verildi. Yeni harç miktarı bugünden itibaren geçerli olacak.
- Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde bu ücret 6 bin 91 TL’ydi.
Şans oyunlarında vergi artırıldı
Şans oyunları vergisi, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 5’ten yüzde 10’a, at yarışlarında yüzde 7’den yüzde 14’e ve diğer şans oyunlarında yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldı.
Tüketici kredilerinde BSMV oranı yüzde 15'e çıkarıldı
Tüketici kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BMSV) yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.
Böylece faiz, komisyon ve ücret gelirleri üzerinden alınan vergi yüzde 50 artacak