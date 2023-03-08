Tottenham - Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 1-0 biten ilk maçın rövanşında Tottenham ve Milan karşı karşıya geliyor. Maç bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
TOTTENHAM - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Tottenham - Milan maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Maç EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
TOTTENHAM
20 Fraser Forster
17 Cristian Romero
33 Ben Davies
34 Clement Lenglet
4 Oliver Skipp
5 Pierre-Emile Höjbjerg
23 Pedro Porro
7 Heung-min Son
10 Harry Kane
14 Ivan Perisic
21 Dejan Kulusevski
MİLAN
16 Mike Maignan
19 Theo Hernandez
20 Pierre Kalulu
23 Fikayo Tomori
28 Malick Thiaw
4 Ismael Bennacer
8 Sandro Tonali
90 Charles De Ketelaere
9 Olivier Giroud
12 Ante Rebic
30 Junior Messias Çıkan Oyuncu
TAKIM İSTATİSTİKLERİ
Milan ile oynadığı beş Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Tottenham (2G 2B), tek mağlubiyetini bu eşleşmenin ilk ayağında aldı.
Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına konuk olduğu 21 maçın sadece birini kazanabilen Milan (7B 13M), tek galibiyetini Şubat 2005'te Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek aldı. Kırmızı-siyahlılar, son üç Londra ziyaretinden de mağlup döndü ve yediği dokuz gole karşılık tek gol bulabildi.
Tottenham, Avrupa kupalarında ilk maçını kaybettiği son üç eleme turunun ikisinde yoluna devam etmeyi başardı (2018/19'da vs Ajax & 2021/22'de vs Paços de Ferreira).
Milan, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçını kazandığı 21 eleme turu eşleşmesinin sadece üçünde yoluna devam edemedi (1969/70'te vs Feyenoord, 2003/04'te vs Deportivo & 2012/13'te vs Barcelona).