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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Tottenham evinde Milan'ı konuk ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Tottenham evinde Milan’ı konuk ediyor. İlk maçı 1-0 kaybeden Tottenham, Avrupa kupalarında ilk maçını kaybettiği son üç eleme turunun ikisinde yoluna devam etmeyi başardı. Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına konuk olduğu 21 maçın sadece birini kazanabilen Milan bu akşam zorlu deplasmanda gol ve goller bularak tur peşinde olacak. Peki Tottenham - Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11'leri.

15:03 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Tottenham - Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Tottenham - Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 1-0 biten ilk maçın rövanşında Tottenham ve Milan karşı karşıya geliyor. Maç bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOTTENHAM - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Tottenham - Milan maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Maç EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

TOTTENHAM

20 Fraser Forster

17 Cristian Romero

33 Ben Davies

34 Clement Lenglet

4 Oliver Skipp

5 Pierre-Emile Höjbjerg

23 Pedro Porro

7 Heung-min Son

10 Harry Kane

14 Ivan Perisic

21 Dejan Kulusevski

MİLAN

16 Mike Maignan

19 Theo Hernandez

20 Pierre Kalulu

23 Fikayo Tomori

28 Malick Thiaw

4 Ismael Bennacer

8 Sandro Tonali

90 Charles De Ketelaere

9 Olivier Giroud

12 Ante Rebic

30 Junior Messias Çıkan Oyuncu

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Milan ile oynadığı beş Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Tottenham (2G 2B), tek mağlubiyetini bu eşleşmenin ilk ayağında aldı.

Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına konuk olduğu 21 maçın sadece birini kazanabilen Milan (7B 13M), tek galibiyetini Şubat 2005'te Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek aldı. Kırmızı-siyahlılar, son üç Londra ziyaretinden de mağlup döndü ve yediği dokuz gole karşılık tek gol bulabildi.

Tottenham, Avrupa kupalarında ilk maçını kaybettiği son üç eleme turunun ikisinde yoluna devam etmeyi başardı (2018/19'da vs Ajax & 2021/22'de vs Paços de Ferreira).

Milan, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçını kazandığı 21 eleme turu eşleşmesinin sadece üçünde yoluna devam edemedi (1969/70'te vs Feyenoord, 2003/04'te vs Deportivo & 2012/13'te vs Barcelona).



#Tottenham
#Milan
#UEFA
#Şampiyonlar Ligi
#çeyrek final
#son 16 turu
31 dakika önce
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Tottenham evinde Milan'ı konuk ediyor
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