Tottenham - Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Milan ile oynadığı beş Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Tottenham (2G 2B), tek mağlubiyetini bu eşleşmenin ilk ayağında aldı.

Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına konuk olduğu 21 maçın sadece birini kazanabilen Milan (7B 13M), tek galibiyetini Şubat 2005'te Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek aldı. Kırmızı-siyahlılar, son üç Londra ziyaretinden de mağlup döndü ve yediği dokuz gole karşılık tek gol bulabildi.