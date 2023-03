Tottenham - Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Tottenham, Avrupa kupalarında ilk maçını kaybettiği son üç eleme turunun ikisinde yoluna devam etmeyi başardı (2018/19'da vs Ajax & 2021/22'de vs Paços de Ferreira).

Milan, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçını kazandığı 21 eleme turu eşleşmesinin sadece üçünde yoluna devam edemedi (1969/70'te vs Feyenoord, 2003/04'te vs Deportivo & 2012/13'te vs Barcelona).