Bayern Münih - PSG maçı
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih, PSG ile ikinci kez karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelenin detayları ve muhtemel kadroları araştırılmaya başladı. Almanya ekibi Bayern Münih, Fransa ekibi Paris Saint Germain'i ağırlayacak. İşte muhtemel 11'ler...
Bayern Münih - PSG maçı ne zaman?
Bayern Münih - PSG son 16 turu karşılaşması 8 Mart 2023 Çarşamba günü saat 23:00'de oynanacak.
Bayern Münih - PSG maçı hangi kanalda?
Bayern Münih - PSG maçı EXXEN platformunda canlı yayınlanacak.
Bayern Münih - PSG Muhtemel 11'ler
- Sommer;
- Stanisic,
- Upamecano,
- De Ligt;
- Coman,
- Kimmich,
- Goretzka,
- Davies;
- Sane,
- Musiala;
- Choupo-Moting
- Donnarumma;
- Danilo,
- Marquinhos,
- Ramos;
- Hakimi,
- Zaire-Emery,
- Verratti,
- Vitinha,
- Mendes;
- Messi,
- Mbappe
Benfica-Club Brugge maç sonucu: Çeyrek finale kim çıktı?
Benfica, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Club Brugge'ü 5-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Portekiz ekibi ilk maçta rakibini 2-0 mağlup etmişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman?
İstanbul'un ev sahipliğindeki UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.