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Şampiyonlar Ligi son 16 turu: Bayern Münih - PSG maç saati

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarında heyecan dorukta. Bayern Münih - PSG maçı 8 Mart Çarşamba günü oynanacak. Bayern Münih - PSG maçı saat 23.00'te başlayacak. Topladığı 18 puanla C Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 6 galibiyet aldı. PSG ise Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Peki Bayern Münih - PSG maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler.

09:51 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bayern Münih - PSG maçı

Bayern Münih - PSG maçı

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih, PSG ile ikinci kez karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelenin detayları ve muhtemel kadroları araştırılmaya başladı. Almanya ekibi Bayern Münih, Fransa ekibi Paris Saint Germain'i ağırlayacak. İşte muhtemel 11'ler...

Bayern Münih - PSG maçı ne zaman?

Bayern Münih - PSG son 16 turu karşılaşması 8 Mart 2023 Çarşamba günü saat 23:00'de oynanacak.

Bayern Münih - PSG maçı hangi kanalda?

Bayern Münih - PSG maçı EXXEN platformunda canlı yayınlanacak.

Bayern Münih - PSG Muhtemel 11'ler

Bayern Münih:
  1. Sommer;
  2. Stanisic,
  3. Upamecano,
  4. De Ligt;
  5. Coman,
  6. Kimmich,
  7. Goretzka,
  8. Davies;
  9. Sane,
  10. Musiala;
  11. Choupo-Moting
PSG:
  1. Donnarumma;
  2. Danilo,
  3. Marquinhos,
  4. Ramos;
  5. Hakimi,
  6. Zaire-Emery,
  7. Verratti,
  8. Vitinha,
  9. Mendes;
  10. Messi,
  11. Mbappe

Benfica-Club Brugge maç sonucu: Çeyrek finale kim çıktı?

Benfica, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Club Brugge'ü 5-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Portekiz ekibi ilk maçta rakibini 2-0 mağlup etmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman?

İstanbul'un ev sahipliğindeki UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.



#Bayern Münih
#PSG
#UEFA Şampiyonlar Ligi
7 dakika önce
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu: Bayern Münih - PSG maç saati
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