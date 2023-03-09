UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Benfica evinde Club Brugge’u ağırlıyor. Türk hakem Halil Umut Meler’in yöneteceği maç bu akşam saat 23.00’de başlayacak. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Benfica Belçika takımlarını konuk ettiği 10 resmi maçta mağlubiyet almadı. Portekiz takımlarına konuk olduğu yedi Avrupa kupası maçının beşini kaybeden Club Brugge ise bu akşam bir mucize peşinde olacak. Peki Benfica - Club Brugge maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç kadrosu nedir? İşte maç yayın bilgisi ve muhtemel 11’ler.