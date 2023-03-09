Bugün kimin maçı var?
Süper Lig maçları Kasımpaşa-Antalyaspor maçıyla sona erdi. Lider Galatasaray, yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilen rakibi Gaziantep FK önünde haftayı hükmen galip tamamlarken, takipçisi Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ligin zirvesinde 57 puanla oturan sarı-kırmızılı takımın 6 puan (51) gerisindeki Fenerbahçe, ikinci sırada takibini sürdürdü. Haftanın kapanış müsabakasında ise Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yendi. Futbolseverler için gün itibariyle ligimizde ve Avrupa futbolunda oynanacak maçların programını bir araya getirdik. İşte, Süper Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga ve Lig 1'de günün en çarpıcı maçlarının programı...
Bugün kimin maçı var? (9 MART 2023 MAÇ TAKVİMİ)
- 14:30 Bandırmaspor - Eyüpspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor beIN 2 Sports
- 16:30 NK Bistrica - Bravo Slovenya Kupası Bilyoner
- 20:00 Sakaryaspor - Samsunspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor beIN 2 Sports
- 20:30 Al Ittihad - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig Tvnet
- 20:45 Union Berlin - St.Gilloise UEFA Avrupa Ligi Son 16 EXXEN
- 20:45 B.Leverkusen - Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi son 16 EXXEN
- 20:45 Sporting Lisbon - Arsenal UEFA Avrupa Ligi Son 16 EXXEN
- 20:45 Roma - Real Sociedad UEFA Avrupa Ligi son 16 EXXEN
- 20:45 AEK Larnaca - West Ham UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 EXXEN
- 20:45 Sheriff Tiraspol - Nice UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 EXXEN
- 20:45 Anderlecht - Villarreal UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 EXXEN
- 23:00 Sevilla - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Son 16 EXXEN
- 23:00 Juventus - Freiburg UEFA Avrupa Ligi son 16 EXXEN
- 23:00 Manchester Utd - Real Betis UEFA Avrupa Ligi Son 16 EXXEN
- 23:00 Shakhtar Donetsk - Feyenoord UEFA Avrupa Ligi son 16 EXXEN
- 23:00 Fiorentina - Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 EXXEN
- 23:00 Lech Poznan - Djurgarden UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 EXXEN
- 23:00 Basel - Slovan Bratislava UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 EXXEN
- 23:00 KAA Gent - M.Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 EXXEN
Süper Lig 24. hafta sonuçları
- Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-0
- VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 4-3
- Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-2
- Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: 1-2
- Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor: 0-0
- Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-1
- Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: 3-1
Süper Lig 25. haftanın programı
10 Mart Cuma kimin maçı var?
20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)
11 Mart Cumartesi hangi maçlar var?
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)
12 Mart Pazar kimin maçı var?
- 13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
- 16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Şenol Güneş)
- 19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
13 Mart Pazartesi maç programı
20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)